Yina le dijo a Yeison Jiménez que "le faltaba humildad" y él se defendió

Por medio de redes sociales la influenciadora Yina Calderón habló acerca de Yeison Jiménez luego de encontrárselo en las calles de Bogotá.

A través de historias en Instagram , la empresaria relató cómo fue su experiencia y la de su amigo El Enano, tras encontrarse con el cantante.

Los hechos se dieron, cuando Yina asistió junto a su amigo a un evento de música popular donde se encontraba el intérprete, y aunque no se sabe que paso en ese evento, las referencias que se llevaron del hombre no fueron positivas.

La influencer y El enano dijeron que le faltaba humildad: “Nada, mi razón para Yeison, para Alan, para todos, es que no se les olvide de dónde venimos y que la vida lo pone a uno pero después lo baja”.

Asimismo, agregó: “Yo pocas veces hablo de alguien porque no… Y siento que Yeison es demasiado creído. Yeison, bájale el volumen lindo, mira, te voy a dar un consejo: a veces en la vida uno tiene mucho, pero cuando uno se da cuenta no tiene nada”.

Finalmente, la influencer concluyó con un mensaje para el cantante de música popular. "Mi amor, bájale a la bilirrubina y sé más sencillo”, expresó.

Ante dichas declaraciones, algunos internautas estaban de acuerdo con la empresaria, otros sintieron que no era así, y defendieron a Yeison Jiméne z.

No obstante, luego de varias horas, Yeison le respondió por medio de un extenso mensaje y explicó la razón por la cuál Yina dijo eso: “Solo voy a responder este mensaje y a nadie más. Porque si quiero que algo quede claro”, destacó el artista.

Posteriormente señaló los motivos por los que no pudo hacer “feliz” a Yina en dicho evento: "Llegué a un sitio donde me dejaron en el segundo piso porque estaba muy lleno, subió ese muchacho y me dijo que bajara a cantarle a Yina”.

Luego agregó: “Le dije que no podía hacerlo y el me dijo que tenía que hacerlo porque era Yina. Le dije ‘¡no puedo hacerlo!’, Luego ella subió y me saludo y me dijo que lo había tratado mal”.

Él le preguntó delante de ella que si enserio lo había tratado mal y él mismo le dijo a ella que no.

“Así que quiero que sepan algo, el borracho no era yo”, puntualizó el cantante de música popular.

