Yo Me Llamo arrancó conmoviendo y sorprendiendo a toda Colombia con talentos inimaginables

El esperado programa Yo Me Llamo , que busca premiar a los mejores imitadores de artistas nacionales e internacionales, arrancó en la noche de este martes 26 de octubre con una gala cargada de sorpresas y emociones que revolvieron los sentimientos de televidentes en toda Colombia.

El concurso musical más famoso del país, transmitido por Caracol Televisión, reveló además varias históricas noticias como un plan de premios de $1.200.000.

De igual forma Amparo Grisales se dejó erizar y le dio el sí a Yeison Jiménez como nuevo integrante en la mesa de los jurados que quedó conformado por el artista popular, la diva de Colombia y el maestro César Escola.

Amparo Grisales tiene claro que no le negará la oportunidad a los artistas que demuestren tener talento para interpretar a su artista favorito.

“Como jurado voy a ser sincera y frentera. Yo estudio mucho y por eso, desde mi posición, considero que lo importante es guiarlos, decirles la verdad y recordarles las características que deben acompañar al personaje que están imitando. Soy severa y cuando no hacen bien la tarea soy mucho más exigente y por eso hemos logrado en otras temporadas los dobles perfectos”, dijo la diva.

Agregó que en esta temporada le encantaría ver imitaciones de “Chayanne, un Enrique Iglesias, artistas de los años 60 porque es una época romántica; me gustaría ver representantes del tango como un Carlos Gardel… Quiero ver talento y potencial no importa el género o la generación”.

Yeison Jiménez por su parte está dispuesto a aceptar imitadores que lleguen al escenario con ganas de comerse el mundo.

Además, afirmó que ser parte del selecto grupo de jurados era una oportunidad que había querido vivir siempre.

“Me siento muy feliz de hacer parte de un programa que me inspiró por muchos años. Siempre sentí que era necesario para mi vida y mi carrera vivir esta experiencia al lado de personas como Amparo Grisales y César Escola. Me ha ido muy bien trabajando con ellos, he encontrado una gran afinidad con ambos, me han explicado, me han guiado y me han sabido llevar en el proceso. Me siento bendecido de poder estar acá”, dijo el artista popular.

El maestro César Escola, en medio de su amplia experiencia, reconoció que se ha sentido sorprendido con la preparación de los participantes.

“No han llegado a improvisar, han llegado con looks muy cercanos a los originales, se han preocupado por el pelo, la ropa, pero lo más importante, se han preocupado por trabajar la voz. Tenemos voces muy profesionales que hacen que sea una temporada con un nivel y un talento mucho más alto del que hemos visto en Yo me llamo”, aseguró.

Carlos Calero, será nuevamente presentador de este formato y no ocultó su felicidad de hacer parte de esta nueva temporada.

“Volver a una nueva temporada y al horario estelar de nuestra televisión es una responsabilidad muy grande con los televidentes. Como siempre, asumiré este compromiso con la mayor seriedad porque conducir este formato siempre fue un sueño que hoy, gracias a Dios, estoy disfrutando. Descubrir la magia de ver a los grandes artistas del mundo todas las noches en un mismo escenario, no tiene precio”, expresó.

La bella Melina Ramírez, llega una vez más como presentadora de Yo me llamo y aseguró que espera aportar los ingredientes que la caracterizan como la espontaneidad, la alegría, la dulzura y el amor.

“Soy la que estoy del lado de los participantes apoyándolos, llenándolos de confianza para que den lo mejor ante el jurado.

Es la primera vez que trabajo con Carlos Calero y me ha encantado hacer dupla con él; además, el jurado de este año es maravilloso, siento que somos un gran equipo”, dijo.

Por su parte, Juan Esteban Sampedro, Vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión aseveró: “En esta temporada todo cambió. La pandemia nos obligó a trabajar diferente y para nuestra fortuna, el resultado es aún más positivo que el de años pasados”.

Contó que, al hacer una convocatoria virtual, fue mucha más la gente que se presentó y al haber más personas para evaluar, la calidad del talento también subió. “Sin duda este será el año más reñido de la competencia, pues hay exceso de imitadores que rayan con la perfección. También tendremos un cambio sustancial en nuestro set. Ahora será un pequeño auditorio, especial para audiciones estilo desconectado, en donde se podrá apreciar con mucho más rigor las voces de los participantes”.

La búsqueda de talento se desarrolló por Bucaramanga Barranquilla, Bogotá, Medellín, Pereira y Cali donde lograron descubrir variedad de géneros que prometen sorprender al público colombiano.

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado que solo tiene un propósito: encontrar el doble perfecto.