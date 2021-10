Yo Me Llamo Bad Bunny, la voz que superó a decenas de imitadores en el concurso

Yo Me Llamo continúa captando toda la atención de los colombianos que no se pierden cada noche el exitoso concurso de Caracol Televisión y que en su etapa de audiciones ha generado una mezcla de emociones tanto en jurados, como presentadores, público y televidentes. En el capítulo de este sábado hubo presentaciones que causaron risas, llanto y otras sorprendieron completamente.

Es el caso de ‘Bad Bunny’, un concursante que logró superar a otros tantos que han intentado imitar al artista urbano. El look con que este hombre llegó al escenario cautivó a los jurados que de inmediato se interesaron por escucharlo.

Sin embargo, la canción que el participante escogió para su presentación no resultó del todo acertada, algo que Yeison Jiménez le hizo saber. La actitud de ‘Bad Bunny’, su estilo y el color de su voz llevó a que los jurados decidieran darle una oportunidad en el programa y obtener el sí para pasar a la siguiente etapa del concurso. César Escola fue el primero en dar su aprobación destacando la interpretación y adecuación de vestuario que hizo el concursante para tratar de parecerse al artista. Amparo Grisales le hizo una minuciosa revisión al ‘Bad Bunny’ de Yo Me Llamo y con su lupa gigante miró cada detalle, para finalmente dar su aprobación.

Yeison Jiménez insistió en que la canción escogida para audicionar no era la adecuada ya que no permitía conocer bien los matices de la voz del artista original; sin embargo, vio un potencial en el participante y le pidió cantar otro tema del puertorriqueño. Finalmente el imitador de Bad Bunny ingresa al concurso con el compromiso de continuar puliéndose en la escuela para poder superar las exigentes etapas de Yo Me Llamo.