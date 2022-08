“Yo me quedo con Andy”: Yina Calderón opina de la relación de Lina Tejeiro y Juan Duque

Yina Calderón, una de las creadoras de contenido, Dj y empresaria más conocida por sus polémicas en el mundo del entretenimiento, no dudó en responder mediante sus historias en Instagram a una pregunta que le hizo uno de sus seguidores sobre Lina Tejeiro y Juan Duque.

Mediante una metodología en una sesión de preguntas respuesta, Yina no dejó pasar por alto el tema y decidió responder sin filtro muy a su estiló irónico y con sentido del humor.

“Ustedes me preguntaron que qué pienso de la relación de Lina Tejeiro con su nuevo novio, lo cual no debería importarme, pero opino porque me da la gana”, dijo Yina en el clip que hizo como respuesta.

La influencer dio sus dos puntos de vista sin tapujos, la primera fue con un tono sarcástico y la segunda fue directa, recordando la relación de Lina con Andy Rivera.

“¿La verdad o la mentira?, La mentira: Es desinteresada, que están enamorados. Y la verdad: Que el ‘pelado’ solo busca seguidores y que ella se los está dando. Porque el ‘peladito’ es bien farandulero. Yo me quedo con Andy, realmente”, concluyó Yina Calderón.

Ante lo que dijo la empresaria, Lina Tejeiro aún no da respuesta al comentario, lo que mantiene a la expectativa a muchos de los seguidores de las dos figuras públicas.

