Hombre le arrancó el cuero cabelludo con un cuchillo para que nadie se fijara en ella

El programa de televisión 'Primer Impacto' revivió uno de los hechos más terroríficos y atroces de violencia contra la mujer que se han presentado en nuestro país. El autor es identificado como Armando José Castro Maldonado, quien le arrancó el cuero cabelludo a su pareja de una manera salvaje, por negarse a tener relaciones sexuales con él.

El hecho se presentó hace 4 años en Barranquilla, exactamente en el barrio Las Gaviotas de Soledad, donde el hombre se dejó llevar por la ira que le generó el rechazo, y con un cuchillo de cocina le arrancó el cabello a Kenede Susana Vega Garizao, quien es madre de los tres hijos de Castro Maldonado.

Publicidad

"Yo no podía hacer nada, grité lo más que pude, pero él me tomó con mucha fuerza y me puso boca abajo. Sentía cómo que me estaba matando en presencia de mis hijos, temía lo peor, incluso lo único que esperaba era que no atacara a mis pequeños", expresó en ese entonces la mujer a quien Maldonado en otra ocasión había intentado ahogar en un estanque por celos.

Publicidad

El objetivo de esta última agresión, era lograr que ningún hombre se volviera a fijar en ella, pues si no iba tener encuentros sexuales con él, no los iba a tener con nadie.

Publicidad



Para Kenede estos 4 años han sido de muchísima lucha e incertidumbre, pues aparte de que al principio tuvo que aguantarse que el hombre se burlara de su apariencia, en este lapso ha tenido que ser paciente para lograr saber si finalmente la justicia castigaría a Armando José Castro Maldonado, por el infierno que le hizo vivir.

Por suerte, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soledad este mes dictaminó que condenara por el delito de feminicidio en grado de tentativa a Armando José Castro Maldonado.

Publicidad

“El proceso fue muy difícil, había mucha incertidumbre, dudas y miedos. Me preguntaba ¿Qué va a pasar? pensaba que si se iba o no hacer justicia, pero yo no perdía la fe, yo siempre estaba aferrada a Dios de que él iba hacer justicia y de que iba actuar a mi favor”, dijo Kenede Susana Vega al conocer la noticia.

Publicidad