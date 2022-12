Ingreso solidario: conoce la fecha para reclamar el pago del giro número 15

Prosperidad Social informó que entregara el pago del giro número 15 del programa Ingreso Solidario por valor de 160.000 pesos a los cientos de hogares.

De acuerdo con la entidad, los hogares bancarizados y no bancarizados podrán reclamar el beneficio a partir del 29 de junio y hasta el 9 de julio.

“Desde el 29 de junio hasta el 9 de julio hogares no bancarizados vinculados al programa tendrán disponibles 160.000 pesos del ciclo 15 y los pagos acumulados. Pueden cobrar los recursos en los puntos autorizados de pagos de SuperGIROS y la red de aliados en todo el país. De igual manera más de 2,3 millones de hogares bancarizados recibirán la transferencia del incentivo a partir del 29 de junio”, dijo.

Asimismo, la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, informó que el Gobierno decidió no suspender a beneficiarios que no cobraron el beneficio en el tiempo establecido.

“Esto quiere decir que quienes no cobraron los recursos en el ciclo pasado y con ese no cobro entraban en causal de suspensión, no le será aplicada y pueden reclamar su acumulado en este periodo de pago”, expresó la funcionaria.

De acuerdo con Correa, para este pago el Gobierno Nacional dispuso 546.374.080.000 pesos.

Y aunque el beneficio iba a estar disponible en diferentes entidades hasta junio, cabe mencionar que el presidente Iván Duque aclaró que ahora estará disponible hasta agosto .

"Ingreso Solidario estaba proyectado hasta junio, pero el presidente Iván Duque anunció que se extenderá al menos hasta agosto”, puntualizó.