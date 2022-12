Ingreso solidario: ¿Cuánto, dónde y en qué fecha podrá retirarlo?

Prosperidad Social informó que entregará el pago número 14 del ingreso solidario a tres millones de colombianos por el valor de 160.000 pesos. Asimismo, dijo que hará la devolución del IVA a dos millones de personas.

De acuerdo con la entidad, el ingreso solidario estará disponible desde el 24 de mayo de manera escalonada, para todos los hogares bancarizados. Aunque aclaró que solo para las personas que reclaman el dinero en los siguientes bancos: Banco Finandina S.A, Banco WWB S.A., Bancolombia, MOVII S.A., Nequi, Serfinansa-S.A. y TPAGA S.A.S.

Para los que no retiran el dinero en estas entidades bancarias, Prosperidad expresó que lo podrán hacer a partir del 25 de mayo.

“Este 25 de mayo se realizará la transferencia del incentivo a participantes que lo reciben a través del Banco Agrario, Banco de Bogotá, Bancamía, Banco AV Villas, Banco Coomeva, Banco Cooperativo Coopcentral, Banco Davivienda, Banco de Occidente, Banco Falabella, Banco GNB Sudameris, Banco ITAÚ, Banco Pichincha, Banco Popular, Banco Scotiabank Colpatria y BBVA”, manifestó.

Mientras que para los hogares no bancarizados, el ingreso estará disponible a partir del 25 de mayo y hasta el 8 de junio.

“La transferencia monetaria para los 640.000 hogares no bancarizados estará disponible desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio en los más de 1.600 puntos de pagos de SuperGIROS autorizados y la red de aliados de todo el país”, agregó.

Según Prosperidad, la devolución del IVA se dará desde este sábado 22 de mayo hasta el 10 de junio a más de 2 millones de familias, quienes recibirán 76.000 pesos correspondientes al segundo ciclo del programa.

“Desde este sábado 22 de mayo estará disponible la transferencia monetaria de devolución del IVA correspondiente al segundo ciclo de pago del año. Los beneficiarios dispondrán de manera gradual de 76.000 pesos en los puntos de SuperGIROS y aliados en todo el país. Los titulares de los hogares beneficiarios pueden hacer los cobros hasta el próximo 10 de junio”, afirmó.

Cabe mencionar que los hogares habilitados que no pudieron cobrar el incentivo del último ciclo de pago de los programas devolución del IVA y de ingreso solidario lo podrán recibir acumulado, siempre y cuando no estén suspendidos por no haber cobrado tres veces consecutivas.