"Inspiras": aplauden a Natalia Ponce por mostrar sus cicatrices en traje de baño

Con motivo de una campaña en la que la idea es resaltar el valor de la mujer y aceptarse tal y como es, varias famosas, entre ellas Natalia Ponce de León, aceptaron ser la portada.

En las imágenes salen posando en traje de baño mostrando con orgullo sus virtudes y defectos.

Natalia posteó una de las fotos y agregó un mensaje que inspiró a sus 260 mil seguidores.

“Amor propio es la clave, nunca he sentido complejo de mis cicatrices. Al contrario, me siento orgullosa. Esta no es mi lucha, es la lucha de todos, porque mañana esta puede ser la historia de su hijo o de su hija o la suya misma”, escribió.

En la publicación lo que le sobraron fueron elogios por lo hermosa que sale y por lo valiente e inspiradora que ha sido.