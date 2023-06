Niña al borde de la muerte por un mal diagnóstico; inició con una tos

Zahira un pequeña de tan solo 12 años sufre las consecuencias de un grave error médico . La pesadilla inició en el mes de marzo del año anterior cuando la menor empezó a padecer una fuerte tos por lo que su familia tuvo que llevarla de urgencia al hospital.

Según informó la mamá de la menor a distintos medios la primera vez que asistieron al médico le dijeron “que tenía laringitis y la medicaron, me dieron una orden para comprar antibióticos y me mandaron a casa”, sin embargo, al siguiente día la situación se hizo peor.

Al llevarla nuevamente al médico nuevamente le dieron un diagnóstico equivocado por lo que el resultado a los pocos días fue devastador; Zahira requería un trasplante de pulmón con urgencia.

Publicidad

Después de asegurar que era una laringitis y luego que posiblemente era un broncoespamo pasó a ser trasladada de urgencia al hospital de Ezeiza, ciudad argentina, allí quedó internada. Tras solamente dos horas se complicó tanto su situación de salud que tuvo que ser derivada a terapia intensiva y, por consecuencia, tuvo que ser intubada.

“A las pocas horas me avisaron que vaya a despedirme de ella porque no saturaba. Estaba hinchada, fría y morada. Le hablé, pero yo estaba en shock. Me agarró un ataque de nervios y no podía hablarle”, relató la madre de la menor en lo que calificó una de las peores noches de su vida.

Hace más de un año que esta familia viene padeciendo esta pesadilla y ahora visibilizan su situación para que los profesionales de la salud sean conscientes de dar diagnósticos adecuados que no conlleven a tragedias posteriores.

Publicidad

De todo este tiempo en hospitalizaciones queda una gran desazón y los malos recuerdos de estos pésimos diagnósticos, que, de haberse hecho a tiempo quizá la historia sería otra.

Ahora esta familia reza por un milagro para que aparezca un donante del pulmón que con tanta urgencia requiere la menor.

Te puede interesar: Quién es más sexy Coco Chanel o Sharon Shannel