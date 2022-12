Japón propone semana laboral de cuatro días para resolver problemas de natalidad, economía y estrés

Políticos de Japón sorprendieron con su reciente propuesta, pues quieren que la semana laboral se reduzca a cuatro días de trabajo, con el objetivo de que más personas puedan aprovechar de su tiempo libre, incrementando a la vez la economía, según informó el diario El Mostrado r.

De acuerdo con el gobierno japonés, tener un día libre más a la semana no solo le ayudará a las personas a despejar todo el estrés sino impulsará a todos a salir y gastar, haciendo crecer así la economía.

Asimismo, le permitirá a todas las personas que tienen niños o adultos mayores que pensaban en abandonar su trabajo, a continuar.

Pues según dijeron, si se conserva la flexibilidad de horarios, el trabajo a distancia, la creciente interconexión y otros muchos avances que se tomaron en cuenta por la contingencia, se puede lograr grandes cosas, ya que un estudio reveló que los japoneses trabajaron mejor desde casa.

"Durante la pandemia, las empresas han cambiado su forma de trabajar y están viendo un aumento gradual de la productividad", dijo Martin Schulz , economista jefe de políticas de la Unidad de Inteligencia de Mercado Global de Fujitsu Ltd a a DW.

Al parecer, un empleado feliz trabaja más. Esto sin contar que gracias a esta iniciativa se evitaría el exceso de trabajo, reduciendo el número de empleados que se enferman debido a las excesivas horas extras, o que se quitan la vida a causa del estrés.

Pero eso no es todo, este nuevo día libre también busca que más japoneses consigan pareja, se casen y tengan hijos. Lo que resolvería el problema de la baja la natalidad y el envejecimiento de la población.

Definitivamente, está propuesta pretende resolver grandes de las problemáticas del país asiático. Sin embargo se espera que esta nueva iniciativa no genere todo lo contrario, aumentando que los japoneses ahora no quieran tener no solo uno sino dos trabajos, generando así más cosas negativas que buenas.