Joven de 18 años perdió la vida tras practicarse un aborto en Santa Marta

En una desafortunada secuencia de hechos, que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades, ocurridos el pasado domingo 18 de diciembre una joven de 18 años identificada como Wendy Daniela López Ortiz perdió la vida, según informan medios locales los hechos ocurrieron en la Clínica Prado de Santa Marta.

Según versión de los familiares la joven habría ingresado al centro asistencial tras haber decidido interrumpir un embarazo mediante la ingesta de pastillas abortivas, una noticia que solo compartió con su familia un día después de tomar dicha determinación.

La hermana de la fallecida relató a medios locales que, al llegar a la clínica, se le practicó una ecografía que reveló la presencia de "residuos", conduciendo a la decisión de realizar un legrado. La familia fue informada de que este procedimiento sería ambulatorio y de corta duración, de 20 a 30 minutos.

Sin embargo, la espera se prolongó más de lo esperado, y solo obtuvieron noticias sobre el estado de Wendy Daniela alrededor de las 2:00 p.m., cuando ya estaba en la sala de recuperación y a punto de recibir el alta médica.

La tragedia se presentó cuando, al llegar a su hogar, la joven experimentó fiebre y vómitos. Esto condujo a su retorno a la Clínica Prado el 16 de diciembre, siendo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una presunta infección bacteriana.

La familia recibió la noticia más devastadora el mismo día: a la 1:05 a.m., Wendy Daniela entró en paro, y a las 2:05 a.m., lamentablemente, falleció. La hermana de la víctima denunció que la clínica no informó a la familia de la situación hasta tres horas después del deceso, y al solicitar la historia clínica, se les indicó que tendrían que esperar cinco días hábiles para recibirla.

Según relataron los familiares de la joven al medio local seguimiento.co "traen a Wendy, la reciben, el doctor la pasa y le dice a mi mamá: vamos a ingresarla a UCI porque al parecer eso es una bacteria". También aseguraron que su familiar, pese a presentar hinchazón corporal, ingresó lúcida y caminando a Cuidados Intensivos.

Ante la falta de claridad en todo el proceso y en busca de respuestas, los familiares presentaron una denuncia contra la Clínica Prado, que hasta el momento no ha emitido ningún comunicado al respecto. Los familiares de Wendy, amigos y allegados esperan una exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias de este trágico suceso.

