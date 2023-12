Reina colombiana engañada por falso príncipe árabe se defiende

Andrea Aguilera, reconocida exreina de belleza colombiana, por estos días ha estado en la mira de la opinión pública, desde que se conoció todo el montaje de mentiras de quien se hacía llamar Fereidoun Khalilian, su exnovio, quien decía ser un príncipe árabe.

Se trata de un hombre que tenía todo un entramado para engañar y poderse codear con las más importantes figuras de la sociedad en todo el mundo. Y por supuesto, Colombia no fue la excepción. Llegó y se instaló en la ciudad de Medellín, en donde vivió aproximadamente año y medio bajo muchas excentricidades y lujos.

Durante su permanencia en la capital paisa manejó un estilo de vida por todo lo alto, se movilizaba en motos y autos de lujo, frecuentando los sitios más exclusivos de la ciudad y asistía a eventos de alto perfil, compartiendo con altos mandos militares, empresarios y políticos.

Este fraudulento hombre tenía bien montada una fachada en sus redes sociales en donde se hacía llamar 'Prince Fred', según él, pertenecía a una familia real árabe y alardeaba de ser un gran empresario de las criptomonedas, agente de espectáculos, representante de celebridades y ejecutivo de empresa tecnológicas.

Khalilian fue tan hábil que se logró infiltrar en las más altas esferas de la sociedad, logró engañar a la misma policía la cual le prestó el servicio de protección durante su permanencia en Medellín. Además, tuvo seguridad privada, un grupo de escoltas que él decía pertenecían a una agencia estadounidense.

Pero para sorpresa de muchos esta historia dio un giro que nadie esperaba, Fereidoun Khalilian, fue capturado por las autoridades de las Vegas en junio de este 2023, acusado por haber ordenado la muerte de un cineasta que estaba documentando sobre su vida.

Por su parte, Aguilera, quien se hizo novia de este hombre cuando estaba en Medellín y con quien sostuvo una relación por dos años se ha visto involucrada en las investigaciones que se le están haciendo a este falso príncipe.

Se pronunció por las investigaciones a su exnovio, /Foto: Instagram @andreaaguileraoficial

A causa de esto, la modelo dijo que sus abogados ya están trabajando con el fin de limpiar su nombre, pues ella asegura ser una de las víctimas a las cuales este hombre logró engañar y manipular y explicó que también “cayó en el cuento” de hadas de este falso príncipe.

"Decía que su mamá era princesa y él decía ser diplomático. Él tenía su pasaporte diplomático. ¿Cómo tú no le crees? Cada que entrábamos a Estados Unidos había alguien que lo recibía en el aeropuerto, era un trato preferencial", mencionó.

Y agregó: "me le creí el cuento. (...) Seguramente, no he sido ni la primera ni la última mujer que el hombre engaña". Asimismo, reveló en qué momento conoció que la vida de opulencia, lujos y fantasía resultó ser falsa. "Después de que lo arrestaron me di cuenta de que todo era una mentira".

