A la cárcel a presunto asesino de estudiante en Suba; había solicitado prisión domiciliaria

La jueza 79, con función de control de garantías, envió a la cárcel a Javier Alexis Hinestrosa Medina, el joven de nacionalidad extrajera señalado de haber causado la muerte del estudiante Jholman Cruz, frente al colegio Álvaro Gómez Hurtado, en la localidad de Suba.

Por considerar que el capturado representa un peligro para la sociedad y que puede fugarse, deberá ser trasladado a un lugar penitenciario.

Además, la jueza dijo que Hinestrosa causó la muerte del estudiante Jholman Cruz con sevicia, según el análisis del arma utilizada y la manera como fueron ocasionadas las heridas.

"Por lo tanto, se le impone medida de aseguramiento a Javier Alexis Hinestrosa Medina, nacido en Carabobo, Venezuela, consistente en detención en establecimiento carcelario, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, para lo cual se librará la respectiva boleta de detención", aseguró la jueza al anunciar la decisión en la audiencia.

"Si damos la libertad, estamos dejando a la comunidad inerme frente a un joven que al portar arma blanca puede reaccionar de una manera tan violenta que sería capaz de acabar con la vida de un ser humano", enfatizó la jueza.

Dijo que si se hubiera dejado en libertad se pondría en riesgo el proceso, la verdad, la justicia y la reparación. "Porque este joven en caso de una eventual condena no comparecería al proceso, no comparecería para cumplir a la misma", agregó la jueza 79.

El caso sucedió el miércoles 4 de mayo, en hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

Según las informaciones, Javier Alexis Hinestrosa Medina, habría causado la muerte del joven estudiante Jholman Cruz al propinarle heridas de gravedad con un arma blanca, lo que causó su fallecimiento.

En el marco de la audiencia, el defensor Luis Ernesto Mora, solicitó la posibilidad de que el capturado cumpliera la medida de aseguramiento en su lugar de residencia, la cual fue negada de tajo por la jueza 79.

"Ya se hizo el análisis porque la no privativa de la libertad no es suficiente, la domiciliaria tampoco o la privación de la libertad en su lugar de residencia, tampoco porque no está demostrado el arraigo a la comunidad, a este país, a Colombia", finalizó la jueza.

Con información de la Alcaldía de Bogotá