Cantante pierde la vida en pleno restaurante de Bogotá; una frase es clave

Un delicado episodio se registró en Bogotá donde el cantante de pop conocido como Geo Primera perdió la vida a manos de desconocidos que lo atacaron mientras estaba en un restaurante.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 21 de enero de 2025 en la capital colombiana donde el artista, que residía en Panamá, vacacionaba junto a su esposa e hijos, desde el pasado 16 de enero.

La familia llegó hasta un restaurante ubicado en la calle 184 con carrera 16, y se sentaron a almorzar pero, inesperadamente, el artista fue sorprendido por un desconocido que llegó al lugar y, sin mediar palabra, accionó un arma de fuego contra Geo Pop quien recibió de frente todos los impactos.

En medio de los hechos el hombre perdió la vida en el lugar mientras el sujeto que le disparó lanzó una seria frase hacia el establecimiento y que ahora es analizada por las autoridades que buscan establecer a qué correspondió el ataque.

Pues de acuerdo a la versión entregada por Brizeida Milagros Nava, esposa del artista, los agresores acabaron con el cantante de pop justo un día antes de su regreso a Panamá, en un hecho que desconoce ya que asegura que no tiene conocimiento de amenazas o enemigos que lo siguieran hasta Colombia para acabar con él.

A través de un doloroso video la pareja sentimental del cantante de pop reveló que luego de acabar con la vida de su esposo el hombre armado lanzó una frase hacia el restaurante diciendo que "eso sucedía por que ellos no acataban".

Lo que despertó atención de las autoridades que indagan para saber si se trató de un hecho que iba dirigido hacia el establecimiento comercial y no estaría directamente relacionado con el hombre fallecido.

Por su parte la viuda envió un mensaje de ayuda al gobierno de Panamá para poder regresar al país donde está radicada ya que se encuentra en Colombia sola con sus hijos y no ha logrado retornar por falta de recursos.

"Me quedo en Bogotá sola con mis dos hijos y necesito la ayuda de Panamá, si el alcalde o el presidente me pueden ayudar, para mi retorno allí, ya que no puedo volver a Venezuela. Necesito que me entreguen el cuerpo de mi esposo" , expresó Brizeida Milagros Nava,

