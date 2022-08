Una mujer, de profesión enfermera, sufrió un verdadero calvario en Bogotá , luego de que pidiera un servicio de un carro para que la llevara desde el barrio 20 de Julio al centro de la ciudad.

Según reveló el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, el hombre la recogió, le hizo unas preguntas y, de un momento a otro, sacó un cuchillo, la llevó a un parqueadero y allí la robó.

Publicidad

“Llegó un carro de placas CZU 277, cuyo conductor responde al nombre de Carlos Gil. (…) Dentro del carro me dice que no me mueva, que salga normal, que actué normal porque si no me va a herir con un arma blanca”, relató.