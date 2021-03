Madre de Sara Sofía Galván y su expareja fueron enviados a prisión

Tras una audiencia reservad, por el caso de Sara Sofía Galván , un juez envió a la cárcel a la madre de la bebé Carolina Galván y a su expareja Nilson Díaz. Ninguno aceptó cargos.

Aunque, aún no se sabe exactamente que paso con la menor, se sabe que Carolina y su expareja Nilson conocen el paradero de la niña.

Esto, tras la confesión de la testigo clave, quien dijo que Carolina le había contado que tanto ella como su expareja habían arrojado el cuerpo de la menor al rio.

Esto fue lo que dijo la testigo a Noticias Caracol : “Primero me dijo que Nilson no la podía dejar a ella porque ellos hicieron un compromiso y yo le pregunté que cuál era el compromiso y ella me dijo que cuando la niña se murió, Nilson estaba ahí y que Nilson no la iba a dejar sola en ningún momento y fue cuando me contó lo de la niña”.

La testigo también manifestó que Carolina le había dicho que ella le suministró comida a la niña y después cuando la fue a despertar a las tres horas, la niña ya estaba muerta, así que ambos decidieron lanzarla al caño.

“Ellos decidieron lanzarla al caño. Le pregunté que por qué hicieron eso, que por qué no la llevaron al médico, y ella me dijo que porque le dio miedo y prefirieron hacer eso”, agregó la mujer.

Por ahora, su tía no cree en dicha versión, y piensa que la niña fue vendida. Por eso las autoridades siguen en la búsqueda de la pequeña Sara Sofía Galván .

Sin embargo, por la confesión de la testigo y las versiones que había dado Nilson, la progenitora y el hombre irán a prisión.