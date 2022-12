Por estar ‘metido’ en el CELULAR no se dio cuenta que los estaban atracando

Una cámara de seguridad de un bar de Brasil captó el momento en el que un hombre está tan concentrado en su celular que no se da cuenta que el lugar está siendo asaltado.

La grabación muestra cuando ingresa el ladrón armado e intimida a los clientes y les ordena que se tiren al piso. Sin embargo, uno de ellos, identificado como José Carlos de Almeida por el portal R7, no se entera de lo que sucede y sigue metido en el celular.

Incluso, el ladrón lo roza y él sigue concentrando en lo suyo. “Yo realmente no vi nada. La música estaba alta y no me di cuenta de que el bar estaba siendo atracado", explicó el hombre el medio mencionado.

El hecho ocurrió en la localidad de Nova Serrana, en el estado de Minas Gerais.