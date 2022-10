Reveladoras imágenes de asesinato a joven en TransMilenio; pedía que se arrodillara

El pasado 10 de octubre se presentó un hecho que consternó a cientos de colombianos luego de darse a conocer que un hombre había matado a un menor de edad luego de que este lo hubiera pisado dentro de un TransMilenio.

Desde ese momento las autoridades comenzaron una intensa búsqueda del presunto agresor quien fue capturado en Montería, Córdoba, su lugar de origen.

Así mismo, ya son cerca de 30 los videos que tienen en su poder y se que presentarán como evidencia para demostrar la responsabilidad de Gustavo Adolfo Gámez, alias ‘Costeño’ en el asesinato de Juan Esteban Álzate, de 15 años.

En la filmación que dio a conocer Noticias Caracol se ve a la víctima vestida de negro y uno de sus amigos con chaqueta de jean azul claro y quien también presenta algunas heridas en su cabeza mientras intentaba ayudarlo durante la agresión.

En otra de las imágenes que ya se viralizaron, se puede ver a Gustavo Adolfo Gámez con un cuchillo en sus manos mientras amenazaba al joven y le pedía que se arrodillara.

Recordemos que esta lamentable situación se presentó luego de que el menor pisara a alias ‘Costeño’. En ese momento se desarrolló un enfrentamiento entre ambos y el menor murió luego de recibir dos puñaladas en su pecho.

Sobre esta situación, la mamá de Juan Esteban Álzate habló con un medio de comunicación y reveló algunos detalles del ataque.

"Él le pisó la chancla a un venezolano, el venezolano le dijo que le pidiera perdón y que se le arrodillara y mi hijo no lo iba a hacer. Mi hijo dijo que no, que él no era nadie para arrodillársele y el venezolano sencillamente sacó el cuchillo y me le metió dos puñaladas a mi hijo en el corazón, quitándomele la vida", dijo con la voz quebrada y a punto de llorar.

La mujer también contó cuáles eran los sueños de su hijo: "Un niño que era estudiante del colegio Fernando Mazuera, era un joven que tenía demasiados sueños de irse para Estados Unidos, volverse un profesional, de convertirse en un modelo, de darme una casa cuando yo llegara a viejita".

