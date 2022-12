Se creyó Tatán Mejía y SALTÓ de un camión para escapar de la POLICÍA

La motocicleta estaba mal parqueada y esa fue la razón por la que Policías le pidieron los papeles al dueño.

Lo curioso fue la reacción del hombre al darse cuenta que su vehículo había sido inmovilizado, subió al camión de tránsito, prendió la moto y saltó desde el camión de la Secretaría de Movilidad arrancando su huida.

Al saltar con la moto, el hombre cae al piso contra otra moto, toma la decisión de pararse para continuar con el escape, una persona grabó el momento y resultó siendo golpeada por el joven.

La multa no era solo por mal parqueo, el motociclista al ser detenido no presentó Soat, Revisión Técnico Mecánica y licencia de conducción. Además, en el momento de la huida no tenía el casco puesto.

La falta de cultura y respeto por las autoridades quedó a la luz con este comportamiento. Mira la pirueta que hizo el jóven

Joven bajó su moto del camión del tránsito en Medellín luego de ser inmovilizada por mal parqueo https://t.co/E67H6qXZLw pic.twitter.com/33Tq76246l — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) July 25, 2017