Video: Cartagenero DROGADO pide a policía que lo lleven ARRASTRADO y no en moto

La policía de Cartagena pilló a un hombre introduciendo droga y por esta razón iba a ser llevado a al CAI más cercano. Lo curioso es que un policía decidió grabar cuando le dijeron al hombre que tenía que subirse a la moto.

El joven se niega desde el primer momento diciendo: “¿cómo me va hacer esto?, le acepto que usted me amarre y me lleve arrastrando”. La razón por la que no se sube a la moto es porque “no soy delincuente y me da pena con mis clientes” dijo.

Cuando el policía le preguntó qué estaba haciendo “consumiendo una pequeña dosicita” respondió y continúo diciendo con su lengua trabada “uno puede consumir, pero mientras que uno no abuse de lo ajeno todo está bien. Cualquiera puede consumir hasta el presidente, el alcalde”. Respuesta que causa mucha risa al policia que lo graba.

