Se entregó Juan Camilo Lloreda, uno de los implicados en el caso de Javier Ordóñez

Juan Camilo Lloreda, uno de los patrulleros implicados en el homicidio del abogado Javier Ordóñez, se entregó a las autoridades en la madrugada de este viernes 18 de septiembre.

Juan Camilo Lloreda fue quien usó el taser contra el estudiante de Derecho y que se ve en el video suplicando "no más".

Jesús Giraldo, abogado de Lloreda, aseguró que su cliente no aceptará cargos ante la justicia.

“Esto es un tema de investigación. Nosotros no tenemos conocimiento, esto es reserva del protocolo de reserva. La defensa va a construir una línea de tiempo para saber exactamente lo que pasó. Aquí solamente hay unos videos y hemos escuchado una parte no más. Hipótesis, no más”, aseguró el jurista a BLU Radio.

Él y Harby Rodríguez, capturado el jueves, deberán responder por homicidio agravado y tortura.