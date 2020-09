Policía señalado de matar a Javier Ordóñez ya había sido denunciado por abuso de autoridad

El abogado Marcos Valencia afirma que fue víctima de abuso policial por parte del agente Lloreda, además del patrullero Jesús Mejía y otros integrantes del CAI Villa Luz, involucrados en el asesinato de Javier Ordoñez.

Los hechos se habrían presentado el pasado 2 de febrero en el barrio Normandía. Según cuenta el agredido Valencia, él se encontraba en el parque acompañado de su novia cuando el agente Mejía y otro patrullero le pidieron los documentos de “forma agresiva”, por lo que se sintió intimidado.

En medio de la tensión Valencia logró comunicarse con su familia y, luego de entregar sus documentos a uno de los policías, “este arremete contra mí, me arroja al piso, me esposa de un brazo y empieza a golpearme”, recalca el abogado.

Marcos también señaló que al parecer lo que molestó a los policías fue haberles dicho que conoce sus derechos ya que es abogado. Allí llega su hermano quien ve como lo maltratan “esposado, pide que no me golpeen. El otro policía lo esposa, lo empieza a golpear, mientras Lloreda me tiene en el piso, golpeándome esposado”.

Cuenta que fue asfixiado por uno de los patrulleros hasta perder el conocimiento por unos instantes, también asegura Valencia que una persona que grabó fue posteriormente “hostigada y perseguida para quitarle el celular que contenía pruebas de todas las agresiones”.

Sostiene que él y su hermano fueron trasladados al CAI de Villa Luz, donde quisieron obligarlo a firmar un comparendo y fue chantajeado para dar dinero a cambio de que no perjudicaran con cargos a su hermano, pero él no accedió a esto.

Valencia realizó la denuncia en la Fiscalía en febrero, pero ante el caso no se tomaron acciones, ahora asegura sentirse impotente e indignado al ver la muerte de Javier Ordoñez “por agresiones provocadas por policías que yo había denunciado anteriormente”. También agregó que actualmente él y su familia están siendo amenazados.