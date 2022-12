Video: denuncian a mujer que maltrató con correa a adulto mayor en Bucaramanga

Una persona grabó y denunció como una mujer maltrató a un adulto mayor con una correa en el balcón de un edificio y luego le cerró la puerta en Bucaramanga.

Pero eso no fue todo, la persona también filmó como intentó comunicarse con un CAI de la Policía y luego con el Comando de la Policía Metropolitana pero ninguno parecía encontrarse en servicio, motivo por el cual decidió publicar el video en redes para que alguien lo ayudara.

Asimismo, en la publicación aclaró que al abuelito no solo lo maltrataban físicamente, sino que todos los días lo abandonaban en el balcón de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. sin importar el clima.

“Me gustaría que me ayudaran a compartir, ya que este adulto mayor viene siendo maltratado varios meses atrás. He podido evidenciar cómo lo sacan al balcón del apartamento desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., proporcionándole castigos durante todo ese tiempo”, escribió el denunciante.

Tras la publicación, cientos de internautas compartieron el terrible acto de violencia hasta el punto de que se volvió viral y llegó a manos de la Policía, quienes acudieron al lugar para auxiliar al abuelito.

De acuerdo con la cuenta del General Javier Josué Martín Gámez, el adulto mayor fue puesto bajo los cuidados especializados de personas de un hogar de paso.

“Ante la denuncia en redes sociales sobre un caso de maltrato a un adulto mayor, verificamos con la Alcaldía de Bucaramanga y la Comisará de Familia … trasladando al señor a un hogar de cuidados especializados mientras se adelantan las actividades para establecer las conductas evidenciadas”, dijo.

