El hacer justicia por mano propia se ha convertido en una situación común durante el último tiempo y eso fue lo que hizo una mujer al propinarle una fuerte cachetada a una policía de Tránsito luego de que esta, supuestamente, le hiciera una multa tras recibir dinero por un soborno.

Por medio de las redes sociales se viralizó el momento que sucedió en Valledupar y allí se ve a la uniformada junto a la mujer quien en un momento le pegó fuerte en medio de gritos.

A la ciudadana se le escucha decir: "Y que me lleven presa si les da la gana (…). Devuélveme la plata entonces", mientras que las personas le gritaban a la policía que devolviera el dinero.

Según dijo la mujer identificada como Dennis Ramírez Escorcia al medio de comunicación El Pilón, su esposo realizó un giro indebido por desconocimiento, ya que no son de esa ciudad, por lo que la agente se les acercó para informarles que les iba a realizar una multa que costaría cerca del millón de pesos.

"Me paró y me dijo que había cometido la infracción, que eso era prohibido, respondí que no sabía, que si me podía me colaborara, pero me manifestó que esa multa costaba más del millón. Me dijo que bueno, pero que, si le podía regalar para la gaseosa porque hacía calor", aseguró Dennis Ramírez.

La mujer dijo que aceptó darle para la gaseosa, sin embargo, al día siguiente la multa apareció en el sistema, algo que la hizo enojar y fue a buscar a la agente de Tránsito para que le devolviera el dinero.

"Se puso altanera, diciendo que hiciera lo que quisiera, que no iba a devolver la plata porque no la había recibido (…). Lo hice en un momento de angustia, de rabia", aseguró la ciudadana.

#Viral | Un hecho de intolerancia se presentó en el centro de Valledupar, cuando una mujer que conducía su vehículo se vio envuelta en un altercado con una agente de tránsito.#Valledupar #Intolerancia #Violencia pic.twitter.com/dXcBaqLQT8 — PRENSA NEWS CO (@prensanewsco) December 19, 2022

Asimismo, la agente de Tránsito habló a los medios y dijo que nunca había recibido dinero: "Se le dijo que se iba a hacer el comparendo. La señora manifestó que ella era una funcionaria de la Secretaría de Tránsito de La Paz, pidió colaboración, pero no se le colaboró".

La uniformada dijo que hizo su trabajo: "En ningún momento esa señora me ofreció dinero y yo tampoco le recibí, se le hizo el comparendo porque para eso estoy aquí en Valledupar, soy agente de tránsito".

Sobre este caso, según El Heraldo, la secretaría de Tránsito de Valledupar informó que la agente puso una denuncia penal contra la mujer, asimismo, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía inició una investigación para conocer si hubo o no soborno.

