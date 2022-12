Video: presuntos ladrones fueron colgados y amenazados de ser quemados vivos por robar carros

Cansados de la inseguridad, algunos indígenas tzeltales decidieron colgar a cuatro presuntos ladrones y los azotaron de manera pública, ya que fueron señalados de robar varios carros en el municipio de Huixtan, en el estado de Chiapas, sureste de México.

Lo que se sabe es que los habitantes de Chilil capturaron a los supuestos delincuentes a las tres de la madrugada del pasado jueves y los dejaron en manos de las autoridades municipales y tradicionales.

Publicidad

En este lugar las personas se rigen por sus costumbres ancestrales, por ese motivo los lugareños de tzeltales pedían a gritos que los lincharan y quemaran vivos mientras eran azotados frente a todas las personas, según se puede ver en diferentes videos que grabaron los ciudadanos y luego compartieron en diferentes redes sociales.

Durante este procedimiento se dice que a los presuntos ladrones se les decomisó seis celulares, pasamontañas y dos canguros con herramientas que son usadas para abrir los carros.

Los cuatro hombres estuvieron colgados en el pueblo por más de nueve horas hasta que lograron ser rescatados por un grupo armado de la zona.

En redes las personas opinaron al respecto: "me impresiona cómo la gente está reunida alrededor pero no enojada ni enaltecida, calmada y viendo cómo le harán para impartir su justicia", "Hay que contarles algo una mano, una oreja, un huevo para que cuando se levanten todos los días se miren al espejo y sepan porque les falta algo", "No se imaginan la sonrisa que me hizo dar este video, fueron maravillosas esas imágenes", "Salió en las noticias, que llegaron hombres armados a salvarlos, aventando balazos", "Pues si son asaltantes, pasa. El problema es que luego la gente lincha a encuestadores, fotógrafos y hasta a simples turistas, solo porque alguien, a veces de pura mala leche, los señala de cometer algún ilícito, y en esas nos toca hasta alguno de nosotros", y muchos más.

En #Huixtán #Chiapas una turba detiene y veja a 4 presuntos ladrones de automóviles. Amenazan con colgarlos y quemarlos vivos. Son acusados de los robos a automovilistas en el tramo hacia #SanCristóbalDeLasCasas. Apremian a las autoridades para intervenir. La vía está bloqueada pic.twitter.com/x0TqptIYSW — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) December 22, 2022

Publicidad

Te puede interesar: Recetas de comida fáciles para la Navidad