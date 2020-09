Aunque es conocido, y afirmado por expertos, que mantener una vida sexual activa trae muchos beneficios a la salud tanto física como mental. No está del todo mal que no tengan acción en la cama tan seguido. No decimos que es lo mejor, pero se le puede ver el lado positivo.

Además, aunque no lo crean, hay personas que no disfrutan de las relaciones sexuales o simplemente no le interesa tenerlas. Incluso hay quienes prefieren masturbarse que tener encuentros íntimos.

El blog de salud de Flo, una reconocida aplicación especializada en el ciclo menstrual, en el que tratan temas de toda índole con respecto a la mujer y a la pareja, listaron esas ventajas que tienen las mujeres que no practican mucho sexo, sea cual sea la razón.

Te puede interesar: ¿Por qué algunas mujeres rechazan que les hagan sexo oral?

No hay de qué preocuparse por quedar embarazada. Aunque en el mercado existen diferentes métodos anticonceptivos, muy efectivos, el único que es un 100 % seguro es no tener relaciones sexuales.

Hay menor posibilidad de contraer una infección en el tracto urinario como tampoco una enfermedad de transmisión sexual.

Se pueden conocer mejor. Hay personas a las que les cuesta sentir placer en medio de una relación sexual porque están más pendientes de la otra, por eso pasar un tiempo ‘veraniada’ da la posibilidad de descubrir sus gustos a través de la masturbación. Cuando regresen los tiempos de acción, habrá más información para compartir en pareja y disfrutar más del sexo.

Da el espacio que se puede necesitar para centrarse en algún problema emocional como una ruptura o la muerte de un ser querido. También la abstención sexual, en ocasiones, es necesaria después de pasar por una enfermedad o un procedimiento médico y puede acelerar la recuperación.

No todo es tan malo como lo pintan y en esos tiempos de sequía se pueden hacer muchas otras cosas para conocerse mejor. Luego llegará el momento de disfrutar en todo su esplendor de la vida sexual.

No hay de qué preocuparse por quedar embarazada. Aunque en el mercado existen diferentes métodos anticonceptivos, muy efectivos, el único que es un 100 % seguro es no tener relaciones sexuales.

Hay menor posibilidad de contraer una infección en el tracto urinario como tampoco una enfermedad de transmisión sexual.

Se pueden conocer mejor. Hay personas a las que les cuesta sentir placer en medio de una relación sexual porque están más pendientes de la otra, por eso pasar un tiempo ‘veraniada’ da la posibilidad de descubrir sus gustos a través de la masturbación. Cuando regresen los tiempos de acción, habrá más información para compartir en pareja y disfrutar más del sexo.