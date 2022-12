¿Se te hace difícil hablar de sexo con tu pareja? Sigue estos cuatro consejos para lograrlo

Indiscutiblemente la charla entre pareja a la hora de tener relaciones sexuales es bastante importante, sin embargo, muchas personas lo desconocen y terminan dañando el rato por no saber cómo comunicarse.

Dicha problemática tiene solución siempre y cuando los dos pongan de su parte, pues no servirá de nada si uno solo lo intenta.

La vergüenza, la timidez, el temor y la mala interpretación de las palabras, son los principales factores que deterioran el sexo en pareja.

Está comprobado científicamente que las personas que dicen sus preocupaciones y preferencias sexuales suelen estar más satisfechas a la hora de hacer el amor.

Si le dices a esa persona lo que más te apasiona y lo que te gustaría hacer, de seguro fortalecerás la relación y obtendrán mejores resultados en la cama.

Recomendación numero 1: tenle paciencia a tu pareja



Si esa persona se siente incomoda, tiene miedo o es tímida, no la apresures, ten mucha paciencia, no la obligues ha tener sexo, puedes utilizar las técnicas comunicativas que desees, pero si esa persona se siente obligada o temerosa, intenta tomarlo de la mejor manera e incluso te recomendamos entrar a este link para que ella o el pueda dar el primer paso sin problema alguno .

Recomendación numero 2: se amable y positivo



Menciona las poses que te gustarían hacer, si esa persona no acepta, no pasa nada, se amable y positivo, puede que con el pasar del tiempo ella o el acepte dicha posición, recuerda ser constante en mencionar esas poses, hazlo con picardía y dile lo bien que lo pasara si acepta.

Recibe las críticas con tranquilidad



Si tu pareja no se siente a gusto con lo que haces, tranquilo, no te enfades u ofendas, ni mucho menos pienses que esa pareja ya no siente nada, al contrario, pídele consejos para saber como puedes mejorar ese aspecto o si es mejor evitarlo definitivamente.

Llega a un acuerdo con esa personita





Tienes que comprender cuales son los fetiches sexuales que tu pareja ama, muchas veces por la constante falta de comunicación no conoces cuales son y nunca la deleitas o lo deleitas como debe ser, llega a un acuerdo y de ahora en adelante hazlo sin problema alguno, así fortalecerás el vínculo.