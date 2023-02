Mujer abandona a su perrita y deja emotiva carta: "Es lo más dulce y hermoso que tengo"

Hace unos días se conoció a través de las redes sociales una triste historia, en la que una mujer abandonó a su perrita de 13 años, dejando una emotiva carta en la que explica los motivos por los cuales la dejó en un refugio, dejando claro eso sí que no fue por gusto.

Al parecer luego de intentar qué familiares, amigos y algunos refugios adoptaran a Sofia, la mujer no encontró lugar para dejarla, por lo que decidió abandonarla en un refugio, acompañada de una carta que empezaba diciendo: "Perdón, hace tres meses que no puedo comprarle la medicación a Sofía. Me siento muy frustrada e inútil. Sofí tiene 13 años, es lo más dulce y hermoso que tengo".

Igualmente, la mujer da detalles de su situación, lo que aparentemente la habría llevado a tomar la decisión de dejarla en el refugio: "Es lo más dulce y hermoso que tengo. Estoy sin trabajo desde hace seis meses y no puedo comprarle la comida tampoco. Come carne a la plancha y zapallo. Después, lo proceso, porque le cuesta masticar", cuenta en la carta.

En el texto se puede ver el amor que la mujer le tendría a su mascota, debido a que deja instrucciones de lo que come, como lo come y hasta comenta la situación de salud de la perrita: “En todos los lugares me aconsejaron no operarla, que era muy riesgoso por la edad y el procedimiento”.

Asi mismo deja ver lo difícil que es la situación para ella, ya que según la carta es como una hija para ella: "Hijita mía, mamá, te ama muchísimo y no te voy a tirar a la calle como te encontré. Espero que sepas comprender. No tengo trabajo. Te amo, Sofía. Mamá".

El refugió Zaguates a través de su cuenta oficial de Instagram hizo un llamado a la comunidad para encontrar a la dueña de Sofia, con la intención de poder reunirlas y ayudar económicamente a la mujer con los cuidados de su mascota, para que esta historia tenga un lugar feliz.

