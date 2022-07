Mujer Trans fue maltratada durante 5 días por policías para que fuera un hombre de verdad

Los casos de violencia contra integrantes de la comunidad LGBTIQ+ parecen no dar tregua. Esta vez, la víctima es una mujer trans de la ciudad de Oaxaca, México, a la que un grupo de policías maltrataron y humillaron por su condición sexual.

De acuerdo al relato de la joven de 24 años, identificada como Lizeth el grupo de hombres le cortó el cabello, la golpearon, y la obligaron a trabajar durante 5 días tapando huecos de las calles, con el supuesto de objetivo de que se aceptara y supiera lo que es ser un hombre de verdad. Adicionalmente, la mujer confesó que durante esos días recibió muchísimo maltrato psicológico.

“Me pusieron a trabajar, me insultaban, me gritaban, me hacían llorar”, afirmó Lizeth, quien aseguró que esta no es la primera vez que es victima de la violencia, por ser una mujer trans.

El caso se dio a conocer en redes sociales y ha causado la indignación de muchos internautas entre ellos, la excandidata a la presidencia del municipio San Pedro de Jicayan Humberta Marcelo, quien es activista de la comunidad LGTBIQ+, y realizó un fuerte llamado de atención para que de una vez por todas se deje a un lado la pasividad frente a este tipo de comportamientos y se tomen las medidas necesarias para castigar a quienes los ejerzan; en esta caso las autoridades que son quienes se suponen deben velar por la seguridad y protección de las personas.

Por otra parte, cabe resaltar que la fiscalía también se manifestó e indicó que se abrirá una investigación del caso para establecer finalmente qué fue lo que sucedió.

¡La humillaron en grupo! Detienen y rapan policías de Oaxaca a mujer trans. Aquí la historia: https://t.co/bwkvsHGvbA #Nacionales pic.twitter.com/E394Y9DkgL — Plano Informativo (@Planoinforma) July 7, 2022