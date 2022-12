Día de velitas: ¿qué significa y cuantas se prenden el 7 de diciembre?

El 7 de diciembre es una fecha significativa en Colombia debido a que se celebra el 'Día de las velitas', fecha en la que se une una de las tradiciones religiosas más antiguas del país y también se da inicio a la Navidad.

Esta fecha fue seleccionada por ser el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, en la que como tradición se prenden velas para 'dar luz' y homenajear a la madre de Jesús.

Por lo general esta celebración inicia en horas de la noche del 7 de diciembre cuando las personas prenden velas, cirios y faroles, en una tradición que suele extenderse hasta la madrugada del 8 de diciembre.

En esta fecha las casas y cuadras terminan alumbradas en una celebración navideña da la entrada oficial a la Navidad.

Sin embargo, el Día de Velitas también tiene una tradición religiosa que pocos conocen y que fue infundada en 1854 cuando el Papa IX proclamó el 8 de diciembre como el de la Virgen María, por eso inicia desde la noche del 7 para dar inicio al 8 de diciembre con las calles alumbradas.

En esa fecha, miles de peregrinos fueron a la plaza de Roma a participar en la vigilia llevando velas y candelabros que mantuvieron encendidos durante toda la madrugada como una forma de homenajear a la Virgen.

Dicha tradición se extendió por diferentes países que año tras año adaptaron el 7 de diciembre para prender velas con distintos propósitos.

¿Cómo se celebra el día de velitas en Colombia?

En Colombia se mantiene vigente la celebración del Día de Velitas con ambos significados: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María e Inicio de la Navidad.

Durante esta fecha las familias en Colombia acostumbran a reunirse para encender velas y faroles a la Virgen María a quien le hacen peticiones especiales o deseos.

Entre las festividades suelen hacer cenas especiales o fiestas para departir en medio de la tradicional celebración.

Hace décadas se hablaba de prender 7 u 8 velas por persona, debido a la fecha de la Virgen, y por cada vela hacer una petición especial a la madre de Jesús; con el paso de los años la tradición religiosa, que se relacionó con la Navidad, cambió el número de velas y se dijo que se prendía una vela pidiendo por cada mes del año siguiente.

Sin embargo, no hay algo oficial sobre cuántas velas se be prender durante esta fecha, por lo que en la actualidad cada persona decide cuántas velas y con qué intenciones las prende, pues algunas no lo hacen pidiendo deseos a la virgen sino como luz a seres fallecidos.

Cabe recordar que el Día de Velitas se apoderó como una tradición colombiana, sin embargo, su impacto ha sido tal que se ha ido extendiendo a lo largo de varios países y en la actualidad la tradición de dar inicio a la Navidad el 7 de diciembre ya aplica en Brasil, México, Filipinas, Estados Unidos, Italia, Francia, España, República Democrática del Congo y Argentina.

