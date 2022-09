Oración del día: no ofender al prójimo

El padre Otoniel Cruz, de La Kalle, nos trae la oración del día en la que nos deja un mensaje de amor hacia el prójimo.

Así mismo, nos invitó a dejar de hablar de los demás y así vivir una vida más tranquila.

Publicidad

“Qué bueno que podamos pedirle al Señor que nos dé toda paciencia y consuelo y nos conceda estar de acuerdo unos con otros", comenzó diciendo el padre.

Así mismo, hizo una invitación muy especial en el día de hoy: "La invitación del día de hoy es: no vamos a discutir, no vamos a pelear por bobadas. Hay veces que nos enfrascamos en discusiones que no tienen ningún sentido, ninguna razón de ser y eso nos va robando la paz, nos va quitando el tiempo…”.

Respecto a las redes sociales dijo el religioso: "Opinamos para ofender, escribimos para dañar... En las redes sociales todo mundo escribe lo que se le da la gana y lo peor de todo es que muchas de esas noticias las leemos como verdad. Cuando se calumnia a una persona, cuando se destruya la dignidad... Pongámonos de acuerdo en no hacernos daño, en respetarnos, en querernos y en saber que somos diferentes".

Te puede interesar:

Cómo tomarse una buena foto para redes sociales - La Kalle