Se comportan como se sienten: psicóloga analiza video de hermanitas que se hizo viral

Que fácil es etiquetar a los niños: ❌futura roba maridos,❌ tóxicas, ❌psicopatas,❌ antisociales, ❌suicidas ❌violentas etc. A los 3 y los 5 años el lóbulo prefrontal del cerebro del niño está en desarrollo. Ellos se comportan como se sienten. Nuestro cerebro más primitivo hará que ante lo que consideremos amenaza reaccionemos con violencia, por eso los niños pequeños pegan a otros y si no pueden, hacen pataletas. Los adultos estamos para acompañar a ese niño a regularse. Estamos para que aprendan a relacionarse. En este video las protagonistas son hermanas. Y como yo no estoy para etiquetar sino para educar ¿Qué podemos hacer los padres para evitar está situación? Fomentar una sana relación fraternal: ✅Dándole espacios de tiempo de calidad al hermano mayor como al menor juntos y separados. ✅No compararlos ✅ Haciéndoles saber que los identificamos como diferentes: "tu cumple fue de Barbie ¿ Lo recuerdas? y el de tu hermana será de las princesas ¿Qué motivo quieres para el próximo? ✅ Reforcemos los buenos tratos: "Que considerada eres al pensar en tu hermana" "Noté que compartiste tu juguete. ¿Cómo te hizo sentir eso? (Hay padres que refuerzan las peleas al aparecer solo cuando escuchan el llanto). ✅Evitemos fortalecer el papel de víctima y victimario a través de etiquetas: "Tú siempre le pegas" "Eres mala con tu hermana" "pobrecita mi bebé, siempre te pegan" ✅ Ser equitativos en las atenciones que le ofrecemos. ✅ Vamos a atender lo que un comportamiento comunica. ¿Qué está motivando el comportamiento de mi niño? ❌ No quiero ni pensar en las repercusiones que tendrá en la vida de esa familia, en el futuro de esas niñas, todos los comentarios, acusaciones y burlas que se han emitido. Mis respetos para ellos. ✅Seamos más empáticos y cuidadosos:➡️ ¿Te hubiese gustado que fueras viral por ese motivo? ➡️¿A quién invitaste a esa fiesta que está tan desligado de ti que pudo haber compartido ese episodio? La invitación que se hace desde acá, es a reflexionar.