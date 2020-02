Ordenan proteger los datos de 31 millones de usuarios de Facebook en Colombia

Con el fin de proteger los datos personales de 31 millones de usuarios que tiene Facebook en Colombia, dieron un plazo hasta el 14 de junio para que la red social tome medidas.



Así lo determinó Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de la resolución 4885 del 13 de febrero de 2020 en la que la resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos por Facebook Colombia S.A.S., mediante la cual se le ordenaba adoptar nuevas medidas y mejorar las actuales para proteger los datos personales de los usuarios de dicha red social.



Según un comunicado de la SIC "el 14 de junio de 2020 vence el plazo para que Facebook Colombia S.A.S. implemente medidas útiles, y eficaces de seguridad y, además, tendrá que certificarlas".



La Superintendencia recuerda que Facebook realiza una actividad que involucra el tratamiento de datos personales y que sin esta información no podría prestar sus servicios.



"En otras palabras, el modelo de negocios de Facebook Colombia S.A.S. se basa en la recolección, uso y circulación de la información que realiza Facebook Inc", detalla la SIC en su comunicado.



La entidad de control colombiana destacó que una empresa tan determinante en la ciberseguridad del mundo como lo es Facebook, en razón de la cantidad y calidad de información que maneja, "tiene el deber de ser más que diligente en el tratamiento de datos, a fin de garantizar la protección de las personas y su privacidad".



Y añadió que "por eso, esa empresa no debería ahorrar esfuerzos para mejorar los niveles de seguridad que exige la regulación para todos los usuarios de esa red social digital".



La entidad gubernamental también le pide a la empresa que evite que los datos de los usuarios sean vulnerables a conductas criminales como "acceso no autorizado o fraudulento, uso no autorizado o fraudulento, consulta no autorizada o fraudulenta, adulteración no autorizada o fraudulenta y pérdida no autorizada o fraudulenta".



A finales de enero, Facebook Latinoamérica presentó en Bogotá dos nuevas herramientas que permitirán a los usuarios tener más control sobre su información personal.



Entre las nuevas herramientas de privacidad, la líder de Privacidad de Facebook para Latinoamérica, Paula Vargas, mencionó la "Actividad por fuera de Facebook", la cual permite ver, controlar y eliminar los datos que otras aplicaciones y sitios web comparten con esta plataforma.



La compañía que dirige Mark Zuckerberg se ha visto envuelta en los últimos años en polémicas sobre el manejo de información de usuarios, el mayor de ellos el caso de la consultora británica Cambridge Analytica, que utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de internautas de la plataforma sin su consentimiento y con fines políticos.