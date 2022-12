Padre e hijo se declararon CULPABLES de matar a una osa y sus crías en Alaska

Dos cazadores, padre e hijo, identificados como Andrew Renner y Owen Renner, se declararon culpables de haber matado a una osa negra americana y a sus ozesnos (crías) en abril de 2018.

En enero de este año se comprobó que estas dos personas habian matado a estos animales a sangre fría y The Humane Society of the United States, una ONG a favor de los derechos de los animales, publicó un video de una cámara oculta donde se evidencia el atroz crimen. La noticia también fue publicada por superchannel12 .

Publicidad

En las imágenes se aprecia como Renner, de 41 años, dispara con su rifle en dirección a la cueva donde estaba hibernando la osa con sus crías. Luego de matarlos a todos, los sacan de la guarida y Owen, de 18 años, se toma fotos al lado del cadáver. Después descuartizaron a la osa y sus partes las metieron en una bolsa, pero posteriormente regresaron a recoger a los cachorros.

Padre e hijo se declararon culpables de los hechos y fueron sentenciados por caza furtiva y otros 11 cargos. El padre Andrew Renner fue condenado a tres meses de prisión, pagó también una multa de 9.000 dólares y su licencia de caza fue revocada por 10 años. De otra parte, su hijo, quien tenía 17 años en ese entonces, perdió su licencia por dos años y fue condenado a servicio comunitario. Además, tuvieron que pagar 1.800 dólares de restitución porque la ley prohíbe matar osos negros.

Video: Equipo Caza COVID captura a un contagiado violando la cuarentena Equipo Caza Covid en Cali - Foto Twitter

Publicidad

Video: Equipo Caza COVID captura a un contagiado violando la cuarentena Equipo Caza Covid en Cali - Foto Twitter

Publicidad

franz franz

Publicidad