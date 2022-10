Pareja gay publicó una última foto juntos antes de acabar con sus vidas

En los últimos días se dio a conocer la triste noticia de que una pareja gay decidió quitarse la vida luego de sentir rechazo de familiares y amigos debido a su orientación sexual.

Este caso se presentó en el país asiático, Armenia.

Publicidad

Lo que se sabe es que antes de suicidarse uno de ellos decidió compartir por medio de sus redes sociales una foto con quien era su pareja dándose un beso.

En el carrete compartido en Instagram, se pueden ver varias imágenes. En la primera están los dos besándose, luego las manos de los dos mostrando unos anillos, luego uno de ellos dando un beso en la mejilla al otro, también una ilustración en una hoja de papel, juntos haciéndose algunas mascarillas y al final uno de ellos con un gran oso de peluche.

En la publicación el joven escribió: "Final feliz. Las decisiones sobre compartir fotos y nuestros próximos pasos las tomamos los dos juntos".

El medio ABC de España aseguró que varias organizaciones como 'Pink Armenia' lamentaron este hecho y que los jóvenes se vieran en la obligación de quitarse la vida debido al rechazo.

Publicidad

"Este trágico incidente demuestra una vez más que las personas LGBT en Armenia no están seguras ni protegidas por la sociedad o el Estado", aseguró la organización.

Así mismo, Pink Armenia dijo: "Consideramos inaceptable justificar la muerte de personas. Los pensamientos suicidas a menudo van acompañados de sentimientos de culpa, miedo, autoinculpación y vergüenza debido a las actitudes de la sociedad hacia la orientación sexual y la identidad de género".

Publicidad

Una de las personas que lamentó este hecho, en redes sociales escribió: "Nuestro país es un desastre, no debemos tener miedo, pero lo tenemos. Deberíamos confiar en nuestra diáspora, pero no podemos. No son los primeros y creo que no serán los últimos. Eso no es un SUICIDIO sino un asesinato. Descansen en paz".

Te puede interesar:

Maquillaje fácil para Halloween