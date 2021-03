¿Cómo a cajón que no cierra? Estudio dice que el sexo rudo ayuda a tener orgasmos más rápido

Tal y como lo vimos en la famosa película '50 sombras de Grey', podría llegar a existir un alto placer en el 'sexo rudo'. Un estudio reveló que podría ser de gran ayuda para lograr orgasmos rápidos y satisfactorios, pero, ¿qué dice una experta?

Justin Lehmiller, experto en sexualidad y psicología, realizó un estudio con 4.000 personas en Estados Unidos en el que abordó el tema de fantasías sexuales y encontró que a la mayoría le gusta el sexo rudo. El experto asegura, además, que entre los encuestados las búsquedas en pornografía eran en su mayoría sobre este tema.

Asimismo, el Diario de la Ciencia Psicológica Evolutiva publicó los resultados de un estudio que arroja que el 51% de los encuestados ha disfrutado el sexo rudo (nalgadas, cachetadas, sobrenombres, vendas en los ojos, etc). Todo esto con consentimiento de la pareja y en relaciones estables.

Estos también indicaron haber experimentados orgasmos más rápidos e intensos. En el caso de las mujeres, de 5 a 6 minutos promedio en lugar de los 13 que duran normalmente para lograrlo.

En La Kalle consultamos a la sex coach Annyull Maestre (@annyullmaestre en Instagram) quien nos aclaró que para las mujeres puede resultar más excitante porque esperan cosas nuevas. Sin embargo, los cuerpos responden de diferente forma en el caso de los fetiches.

"No hay que sobrepasar los límites, hay que tener mucho tacto para no sobrepasar esa rudeza para que no se convierta en abuso. Si vamos a vivir este tipo de experiencias hay que acordarlo con la pareja, no debe ser nada impuesto en un 'factor sorpresa' porque se puede cruzar una delgada línea", dijo la experta.



¿Cómo lograr que el sexo rudo sea placentero?

Annyull Maestre recalca que todo se puede planear con antelación para que sea una experiencia distinta en la pareja.

La negociación o el acuerdo para tener este tipo de sexo deben ser claras y deben ser antes de que la pareja se toque.

Debe definirse quién es el dominador y quién es el sumiso.

No es necesario ser sadomasoquista porque la idea es disfrutar el contacto sin hacernos daño.

Probar juegos de roles o de egos que ayudan a que sea una experiencia placentera.

Los rasguños suaves, las nalgadas mientras se vendan los ojos o atan las manos no dejan que la otra persona pueda ver y solo se dedique a sentir.

Cuando se ata a la otra persona se genera mucha adrenalina y hay que manejar muy bien esas situaciones porque pueden haber accidentes como quemaduras con esperma de velas o hasta heridas.



¿Qué es el BDSM?

Esta es, según Annyull Maestre, una de las prácticas que más lleva niveles de peligro y rudeza que se puso de moda con la famosa película '50sombras de Grey'. Fue creado para abarcar prácticas y fantasías eróticas que combinan el bondage y disciplina; la dominación y sumisión; y el sadismo y el masoquismo. De las letras iniciales de estas palabras se formó el acrónimo. Es una serie de códigos para definir roles en el sexo rudo y se definen a continuación:

Dominación: La persona en el rol dominante manda y dispone. Se trata siempre de una dominación sujeta al consenso y los límites establecidos por la persona que acepta ser dominada.

Sumisión: es un término utilizado para referirse a las prácticas eróticas en las que una persona adopta un rol sumiso en el que queda bajo la voluntad de otra u otras personas que adoptan un rol dominante.

Disciplina: es un término que hace referencia a prácticas eróticas relacionadas con reglas, castigos, adiestramiento, protocolos de comportamiento, posturas según las circunstancias, etc.

Sadismo: se refiere a prácticas eróticas en las que una persona obtiene placer causando dolor, humillación o incomodidad a otra persona que acepta esa situación. Se trata siempre de prácticas voluntarias que no pueden ir más allá de los límites establecidos por la persona que recibe el dolor, la humillación o la incomodidad y que se pueden parar en cualquier momento. La persona que adopta el rol sádico, cuida en todo momento la situación de la persona que recibe el dolor, la humillación o la incomodidad, a fin de evitar cualquier daño. Se trata de una práctica erótica que no tiene ninguna relación con el sadismo criminal.