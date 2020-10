¿Sabes qué es el ‘squirt’? Aprende a conseguirlo sola o en pareja

Siempre se ha creído que las mujeres no pueden eyacular y que eso solo lo consiguen los hombres. Sin embargo, muchos expertos y estudios coinciden en que el ‘squirt’ podría ser considerado una forma de excitación muy similar.

La palabra ‘squirt’ traduce ‘chorro’ en inglés y se refiere al momento en que la mujer segrega líquidos que vienen de la uretra, el ducto por donde pasa la orina desde la vejiga, según datos de la revista New Scientist

Sin embargo, no debe confundirse con la eyaculación femenina convencional que es un líquido lechoso que la mujer segrega después de un orgasmo, sino que se trata de cantidad mayor de líquidos que se expulsan de forma involuntaria cuando han alcanzado un alto grado de placer en el sexo.

Aunque algunas mujeres si han experimentado un ‘squirt’, muchas no consiguen alcanzarlo, pues se trata de un trabajo de auto conocimiento y exploración.

La sex coach Annyull Maestre (@annyullmaestre ) señala que “ambos hacer parte parte de la excitación durante la relación sexual”.

Publicidad

“La eyaculación femenina se da dentro del máximo placer y puede estar acompañada de pequeñas gotas provenientes de las glándulas de la vagina, es como un líquido blanquecino y siempre aparece en la fase de excitación. Suele ser parecido al semen. Ojo, no todas las mujeres eyaculan, es cuestión de conocer el cuerpo y de experimentar al máximo el placer femenino. Hay que hacer algunos preliminares y tener grados de excitación que permita lograrlo”, señaló Maestre.

Sobre el ‘squirt’ la experta señala que viene de la vejiga y sale con mucha fuerza por la uretra, pero no se trata de orina.

“No tiene olor a orina, el líquido moja, pero no mancha, no tiene color y es de un sabor como dulce. En muchas películas suelen aparecer chorros mientras se está en este momento, pero no necesariamente tiene que ser abundante ni potente”, recalcó.



via GIPHY

Annyull Maestre también es clara en afirmar que ni la eyaculación ni el ‘squirt’ están relacionados con la calidad del placer.

Publicidad

“Cualquiera de las dos puede ocurrir antes o después del orgasmo. La mujer no debe sentirse obligada a tener un orgasmo o un quirt para confirmar que sentimos máximo placer o satisfacer a la pareja. Además, antes de tener un ‘squirt’ debemos hablarlo en pareja para saber lo que nos gusta y lo que no, pues algunos hombres pueden llegar a presionar a sus parejas presionados por la pornografía”, indicó la coach sexual.

¿Cómo lograr un ‘squirt’?

Anyull Maestre da ciertos tips para que una mujer pueda conseguir este grado de excitación.

-Estimulación del punto G: No todas las mujeres tienen el punto G igual. Por eso deben explorarse y conocerse solas primero para saber dónde está ubicado y dar con el nivel de placer antes de estar con una persona.

-Hay que estar excitada, tranquila y relajada como primer punto antes de tratar de ubicar el punto G con la siguiente técnica:

“Vamos a tratar de ubicar en la pared frontal de la vagina a unos 4 centímetros del orificio vaginal, hay que introducir los dedos, índice y corazón con la palma de la mano mirando hacia arriba. Así se puede ubicar la zona curvando los dedos para apoyar la parte superior del orificio de la vagina como si quisieras llegar al ombligo. Allí vas a encontrar una zona esponjosa de tejido vaginal y hay que empezar a sobresaltarle un poco”, dijo Annyull Maestre.

Publicidad

-Si no encuentras el punto G con la exploración no hay que desanimarse. Existen muchos estimuladores, consoladores especiales para lograrlo.



via GIPHY

-¿Qué se siente? Para conseguir el punto G en el grado máximo de excitación se siente una leve presión en la vejiga y allí hay que continuar estimulando porque es la señal de que vas encaminada al objetivo. Hay que hacer presión en la vagina.

-Se puede acompañar de movimientos que van a provocar la excitación como los que se logran con la masturbación normal y esa estimulación provoca placer intenso, continuo.

"A medida que se van a excitando los músculos pélvicos hay que contraerlos y soltarlos un poco, es similar a la sensación de aguantar las ganas de orinar, pero no hay que asustarse o parar. Cuando notes que estás llegando al orgasmo, retiras los dedos de la vagina y vas a notar como un flujo baja, pero es un líquido mucho más claro que la eyaculación", dijo Maestre.

Publicidad

-El ‘squirt’ requiere de mucha práctica y que la mujer conozca su cuerpo.

-Los preliminares son la base para crear un ambiente ideal para tener cualquier estímulo satisfactorio.

- La lubricación es importante para lograr el placer, se pueden usar ayudas.

-El clítoris no se debe descuidar y hay que estimularlo durante todo el proceso. Hay que alternar la excitación entre el clítoris y el punto G.

-La penetración debe ser muy sexy sea sola o acompañada. La pubis debe estar relajada y el cerebro también para alcanzar el objetivo.

Este y otros temas pueden ser consultados en Instagram (@annyullmaestre ) o en www.annyullmaestre.com