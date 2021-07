"No hay vaginas grandes", el polémico post de una ginecóloga que emberracó a los hombres

Durante años se ha debatido sobre el tamaño de la vagina de las mujeres y si esta puede crecer con el tiempo o cuando se tienen hijos, pero una ginecóloga dejó atrás esos mitos para darle una lección a los hombres que critican a sus mujeres en la cama.

Cecilia Ousset es un ginecóloga muy conocida en redes sociales por sus datos sobre sexualidad y relató una experiencia que ha tenido recurrentemente con sus pacientes mujeres. La médica asegura que muchas mujeres se ven afectadas emocionalmente porque muchos hombres afirman que ellas tienen "vaginas grandes" o que están gordas.

la profesional negó la existencia de las "vaginas grandes" en uno de sus post donde y le echó la culpa al tamaño de los miembros de algunos hombres.

“En estas dos semanas, tres pacientes me pidieron que las revise porque sus maridos les dicen ’conchudas’. A una, incluso: ’gorda conchuda’, dice la doctora en su post que se hizo viral.

“Esta es una violencia que se repite muchísimo en mujeres sin autonomía económica, generalmente amas de casa. Les dicen que “les quedó muy grande y que no sienten lo mismo” desde que tuvieron a sus hijos, por eso “buscan en otra”. Bueno. Las señoras fueron revisadas. Son vaginas perfectamente normales. Así que el diagnóstico fue el que me enseñó mi mamá: NO HAY VAGINAS GRANDES. HAY PIJAS CHICAS” remató.

La ginecóloga también aseguró que este es un tipo de violencia que va mucho más allá del tamaño de un órgano sexual, pues se atenta contra la autoestima de muchas mujeres.

“Esto sobrepasa el insulto, es una violencia psicológica que hace sentir que hay una discapacidad sexual sin solución alguna en las mujeres. El trasfondo es la humillación, la demostración de poder, dejar la autoestima hasta el fondo”, añadió en una entrevista.