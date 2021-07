¿Cuál es tu género? Estas son las mejores canciones para hacer el 'delicioso'

La música se ha convertido en un ingrediente fundamental a la hora de acompañar el ambiente durante el acto sexual y convertirlo en una experiencia mucho más placentera.

El último estudio de la plataforma Spotify arrojó que en el primer lugar está Dirty Dancing como una de las mejores canciones para tener sexo. Esto debido a la asociación romántica y cultural de la película.

Aquí te dejamos el listado de algunas canciones ideales para hacer el amor:

2. Marvin Gaye – "Sexual Healing"

Berlin - "Take My Breath Away"

Barry White – Cualquier canción

Estas son otras melodías que pueden ser ideales para acompañar la intimidad con su pareja.

'Extasis' de Chayanne

El boricua le apostó a una letra erótica con este tema que lanzó en los años 90. La canción gira en torno a dos personas, una sensual francesa y Chayanne, que dialogan en medio del acto mientras gritan que se aman.

(Ella) - Je taime mon amour, comme je taime.

(El) - todo es nada, quiero más.

(Ella) - tienes mi amor.

(El) - amor es poco, yo quiero más, Mucho más..

Righteous Brothers – "Unchained Melody"

La canción de la famosa película Ghost es un himno al amor y a la pasión que sin duda entra en la lista.