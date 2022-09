Pico y placa en Bogotá: atento a la variación para este viernes 23 de septiembre

Tras una jornada de Día sin Carro y sin Moto en Bogotá , la capital retoma este viernes 23 de septiembre la movilidad para todos los vehículos, aplicando la restricción de Pico y Placa que viene operando hace años en la capital, para ayudar a evitar mayores congestiones viales, especialmente, en hora pico.

Por eso, desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá se recordó a los conductores que, tras la jornada del jueves, se retomó con normalidad el Pico y placa que corresponde para este viernes y que sería con una restricción para los números impares.

Pues el Pico y placa de hoy viernes 23 de septiembre opera de la siguiente manera:

Particulares con placas terminadas en: 1 - 3 - 5 - 7 - 9

Lo que quiere decir que los vehículos particulares que terminen en placa impar no podrán movilizarse entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m.

Los taxis también tienen pico y placa y este viernes aplica la restricción para los 'amarillitos' terminados en: 7 y 8.

El horario de restricción que aplica para estos vehículos de servicio público inicia a las 5:30 a.m. y finaliza las 9:00 p.m.

Los usuarios que quieran ser exentos del Pico y Placa pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que la entidad permite pagar para usar el vehículo sin ninguna restricción.

