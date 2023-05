Pico y placa en Medellín: atento a la variación en la movilidad de este martes 16 de mayo

Arranca una nueva semana y la medida de Pico y placa se mantiene en la ciudad de Medellín con restricciones para varios vehículos que no podrán circular durante todo el día.

Pues las autoridades podrán imponer altas multas a los conductores que infrinjan esta restricción con sanciones económicas de $580.000 y la inmovilización del vehículo.

Por eso para evitar que te confundas aquí te recordamos las placas que no podrán circular durante este martes 16 de mayo en las calles de Medellín. Además, te aclaramos el horario en que aplica la medida.

La prohibición de circulación para los vehículos particulares que tienen Pico y placa arranca a las 5:00 a.m. y finaliza hasta las 8:00 p.m, para carros particulares; además los taxis que tienen restricción no podrán mover sus carros entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Pico y placa en Medellín martes 16 de mayo

Particulares: con placas terminadas en los dígitos 5 y 7

con placas terminadas en los dígitos 5 y 7 Motos de 2 y 4 tiempos: con placas iniciadas en 5 y 7

con placas iniciadas en 5 y 7 Taxis: con placas terminadas en 2

Así las cosas, conductores con vehículos de placas terminadas en 0 -1- 2 - 3 - 4 - 6 - 8 y 9 podrán movilizarse por la ciudad sin problema.

