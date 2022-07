Polémico caso de racismo en uno de los parques temáticos de Plaza Sésamo

Una mujer de Pensilvania denunció a través de sus redes sociales que en el reconocido parque recreacional de la serie para niños 'Plaza Sésamo' discriminaron a sus hijas por ser de raza negra. De acuerdo a las declaraciones de la mujer, uno de los personajes se hizo el de 'la vista gorda' cuando las niñas se disponían a saludarlo.

"Estábamos en nuestra salida por Plaza Sésamo y las niñas querían detenerse para ver a sus personajes. ¡ESTO ES ASQUEROSO! la persona directamente les dijo NO a las niñas y luego se fue a darle un abrazo a una niña de raza blanca que estaba junto a nosotros!", expresó la mujer identificada como Jodi Brown, quien al parecer se encontraba muy molesta por la situación.

En dicho clip, la mujer también contó que luego de que las niñas se enfrentaran a ese incomodo momento, ella decidió ir a poner la queja sin embargo no recibió una respuesta, pues indica que los empleados del lugar solo la miraban como si ella estuviera loca.

"Le pregunté a la señora que quién era el empleado disfrazado como del personaje porque quería hablar con su supervisor y ME DIJO QUE NO SABÍA!!" anotó.

El hecho ocurrió el sábado pasado dentro de las instalaciones del parque, el cual está ubicado en el poblado de Langhorne, condado de Bucks, en Estados Unidos.

El video se ha hecho viral en redes sociales y al parecer la mujer junto a sus hijas no han sido las únicas que se han enfrentado a este tipo de situaciones pues otro usuario denunció un caso parecido. Es por esto que el parque se vio en la necesidad de manifestarse y disculparse con sus visitantes a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales. No obstante a través de la misiva aprovecharon para aclarar que el personaje que personificaba a 'Rosita', no se dirigía a nadie en especial.

"Queremos pedirle disculpas a estos asistentes por no haberles brindado la experiencia que ellos esperaban (...) el actor vestido como Rosita no se dirigía a ninguna persona en especial. Más bien fue una respuesta a los numerosos pedidos de alguien en la multitud para que cargara a su bebé y tirarle una foto, cosa que no está permitida".