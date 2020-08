¿Por qué dan antojos de dulce después de comer salado?

Si después de almorzar o cenar un deliciosa plato de carnes, pastas, pizza, etc y acompañarlo de una bebida te dan unas ganas incontrolables de comer algo dulce, es importante que sepas que es algo completamente normal.



David Katz, director del Rudd Food Center for Food Policy & Obesity de la Universidad de Yale y autor del libro La dieta del sabor justo, las raíces de este fenómeno tienen una base evolutiva. “Cuando nuestros antepasados debían cazar y recolectar alimentos para comer era difícil conseguir una dieta equilibrada. Mediante la saciedad sensorial el organismo favorecía la búsqueda y el consumo de alimentos variados”, aseguró Katz a la revista El Impulso.



Esto quiere decir, según los expertos en salud y nutricionistas, que el cerebro tiene circuitos diferentes para controlar el apetito de las cosas saladas, dulces, amargas o ácidas. Por eso, cuando estás lleno después de haber comido alimentos salados, el cerebro todavía no se ha saciado de dulce.



Aunque la gran mayoría de alimentos del mercado, como snacks, salsas y cereales combinan sabores dulces y salados, a veces el hipotálamo, en ocasiones, no alcanza a detectar estos sabores.



Por esta razón, el experto propone la teoría de alcanzar el sabor justo con menos calorías. Por ejemplo, si consume jugo de piña en el desayuno pruebe consumir salsa de piña para el pollo del almuerzo para que así el cerpo se acostumbre a ese sabor y no mezcle otros.



Sin embargo, Frank Suárez, médico especialista en obesidad y metabolismo explica en su canal de YouTube las razones por las que el cuerpo puede pedir azúcar.



"Mi experiencia me dice que siempre que un cuerpo pide azúcar es porque antes había una falta de energía...cuando los combustibles como carbohidratos, proteínas, grasas entran a la mitocondría al interior de las células y se mezclan con el oxígeno se produce una combustión que crea energía ATP, es decir; la energía o gasolina del cuerpo", señaló.



El especialista señala que cuando se reduce el ATP el cuerpo no tiene energía para funcionar. Sin embargo, el problema radica cuando se convierte en adicción al azúcar.



"Si le das azúcar al cuerpo los sabores están unidos al cerebro y genera estímulo de placer. Entonces, el cerebro produce una sustancia que se llama betaendorfinas que puede acarrear adicción", recalcó Suárez.



El médico también señala que el círculo vicioso se puede hacer mediante la buena hidratación, consumir magnesio y potasio.



Vea el video completo