¿Qué es la terapia ECMO y cómo ha logrado salvar contagiados con COVID-19?

La tecnología cada día avanza más, ayudándonos no solo con las cosas cotidianas, sino mejorando la calidad de vida. Una de las técnicas más revolucionarias de la medicina es la terapia ECMO que ha permitido que muchos pacientes con COVID-19 no solo sobrevivan más tiempo con el virus, sino que en la mayoría de ocasiones los ha salvado de la muerte.

La terapia ECMO es más conocida como la Extracorporeal Membrane Oxygenation o en español como la terapia de oxigenación por membrana extracorpórea. Es un tratamiento pionero de dos médicos colombianos, Luis Fernando Rueda y Diego Pardo, quienes con la ayuda de una máquina que remplaza la función de los pulmones, han salvado a personas que tienen un daño severo en los órganos anteriormente mencionados y no pueden oxigenar la sangre como se debe.

La máquina cumple la función de los pulmones, ayudándoles así a varios pacientes que por la enfermedad no tienen unos órganos fuertes o que, incluso, no les funcionan para conseguir la oxigenación correcta.

El tratamiento es tan bueno que ha salvado a pacientes con cero posibilidades de sobrevivir.

“La terapia ECMO ha podido rescatar de la muerte a pacientes con 0% de probabilidad de sobrevivir a causa del COVID- 19”, dijeron.

Fue tanto el éxito de estas terapias que se creó un documental que relata el arduo trabajo de los profesionales de la salud para que todos conozcan que hacen dichas terapias y cómo han logrado salvar más del 30% de los contagiados por coronavirus en nuestro país.

Publicidad

“El documental es testigo de las decisiones que tienen que tomar los médicos, sus consecuencias y su valor. Además, celebra el esfuerzo humano, la vocación y la entrega en las horas más oscuras de la pandemia”, dijo Sonia Velásquez, directora de Dip Digital, guionista y productora del documental.

Asimismo, el doctor Diego Pardo manifestó que el documental rescata todo el trabajo de los diferentes empleados de la salud para que las personas conozcan la labor de los profesionales que hacen posible que un paciente se recupere.

“Refleja el esfuerzo del personal médico, el apoyo en el trabajo multidisciplinario y la contribución del nuestro sistema de salud para articular los recursos necesarios y llegar a los sitios más apartados para proporcionar las mejores opciones a quien lo necesita”, expresó.

Aunque cabe resaltar, que el hecho de que esta terapia haya salvado muchas personas, no significa que ha funcionado en todas. De hecho, el doctor Luis Fernando Rueda agregó que se sigue estudiando para crear mejores técnicas que puedan ayudar a todo tipo de pacientes.

“Está enfermedad es supremamente difícil, no la conocemos totalmente, hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos enseña que día a día aprendemos que (el COVID-19) no respeta nada; es decir, no respeta edades por más de que se hable de que en los mayores es más riesgoso”, manifestó.

Asimismo, expresó que en algunos casos el tratamiento puede no funcionar a causa de otras enfermedades que tenga el paciente, entre otros factores.

Publicidad

“Está comprobado que hay enfermedades que ayudan o aumentan los riesgos (COVID) y también está comprobado que no excluye a las personas que no tienen eso, no hay nivel o estrato social que nos defienda o proteja de este virus”, puntualizó.