Hombre estuvo intubado 15 días por COVID- 19 y atribuye su recuperación a una señal divina de Dios

Rodolfo Murillo luchó cerca de 15 días en una UCI luego de ser intubado al contraer COVID-19, según el hombre, durante estos días en los que estuvo en un coma inducido tuvo momentos muy confusos.

El hombre aseguró que aferró en sus pensamientos a su esposa y a sus hijos, y cree que eso fue lo que lo mantuvo con vida.

“Cuando el médico me dijo que me iban a intubar, me dijo, quién autoriza, me dijo no hay más nada que hacer y ahí si me asusté. Se siente uno nervioso hasta que queda uno desconectado”, relató Rodolfo a Noticias Caracol.

EL hombre tiene recuerdos muy difusos de esos días, contó que tenía momentos en la mañana de lucidez luego de que la enfermera le lavara la boca, y solo sabe de aquellos días lo que la familia le cuenta.

Al parecer, no había mucho por esperar según el parte médico, y así lo confirma la esposa de Rodolfo, quien relató que los médicos le recomendaron estar pendiente del celular, pues ya se había hecho todo lo posible y seguramente recibiría una llamada con la mala noticia.

“No me daban un concepto bueno, siempre me decían que estuviera pendiente porque estaba muy grave y tenía alto grado de mortalidad; las noticias no eran buenas”, admite Blanca Sanguino, su esposa.

Según el testimonio de Rodolfo, varias promesas pendientes a sus familiares, su amor a ellos y su fe fue lo que lo aferró a la vida, claro está afirmando que los médicos obraron como instrumentos de Dios. Además explicó que cuando se sentía sin fuerzas recibió una señal divina en la que podía ver un cuarto blanco lleno de luz y con gente alrededor, momento en el cual él retomaba fuerzas y podía mantener la tranquilidad para continuar en la batalla.