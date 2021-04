"Quedarse pegado" y no limpiar la casa, algunas creencias religiosas alrededor del Viernes Santo

Por la solemnidad que representa el Viernes Santo, son muchas las creencias que hay en torno a este día de Semana Santa en el que se debe guardar compostura porque simboliza la muerte de Jesús.

Aquí enumeramos algunas de las más populares y que se han extendido y mantenido de generación en generación en la Semana Santa.

1. No tener relaciones sexuales: esta es una de las mayores creencias en torno a los días de la Semana Mayor, especialmente el Viernes Santo, pues Cristo muere en la cruz y su cuerpo se debe respetar evitando los placeres como sacrificio y devoción. Uno de los mitos es que las parejas "se quedan pegadas" si tienen relaciones sexuales este día, aunque científicamente la única forma en que esto ocurra es por una contracción involuntaria en algunos músculos vaginales que podrían aprisionar el pene y, por supuesto, la pareja se queda pegada. No obstante, esto puede ocurrir en cualquier época del año y no el Viernes Santo. Incluso, según la creencia, las parejas deben guardarse de tener encuentros íntimos durante todos los días santos y evitar pensamientos en torno a la sexualidad.

2. No escuchar música con mucho volumen: según las costumbres católicas, este día se debe evitar poner música a todo volumen o bailar, pues se trata de momentos de recogimiento por la muerte de Jesús. En reemplazo se puede escuchar música sacra o muy suave.

3. No se debe limpiar la casa: los oficios del hogar deben quedar aplazados para después de la celebración de la Semana Mayor. La tradición católica se remonta a la Bíblia cuando Marta, la hermana de María, le decía a Jesús que esta debería ayudarle un poco en sus oficios. Para Jesús fue más importante que ella dispusiera de tiempo para su palabra y luego sí, el trabajo. En la tradición católica esto “distrae del recogimiento”.

4. No comer carne roja: esto debido a que la carne simboliza el cuerpo de Jesús qien acaba de morir. En reemplazo se debe consumir pescado el Viernes Santo y el Sábado Santo.

5. No jugar: en estos días santos la creencia apunta a que quien practique juegos de azar se arruinará. Además, los juegos son mal vistos debido al precio y dinero fácil que cobro Judas por entregar a Jesús.