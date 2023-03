VIDEO: conductor del SITP dio brutal golpiza a estudiante por reclamo de parada

Un estudiante de la Universidad Distrital y un conductor de un bus del SITP se vieron envueltos en una brutal pelea que fue filmada por los demás pasajeros y publicada en las redes sociales.

Lo que se sabe, según las versiones de varias personas, es que la discusión comenzó cuando el joven timbró en un lugar, pero el chofer siguió derecho reclamándole al estudiante por haber timbrado antes de tiempo.

El estudiante, identificado como Henry Perilla, habló con City Noticias y allí dio su versión de los hechos: "Él cierra las puertas, sale del cubículo de donde ellos están y arremete contra mí".

Gracias a los videos que se publicaron en diferentes plataformas digitales quedó en evidencia como el trabajador del bus golpeó en varias oportunidades al joven en su rostro y la cabeza, a quien tenía acorralado en la zona para las personas con algún tipo de discapacidad.

Publicidad

El estudiante dijo que el conductor era bastante corpulento y por ese motivo solamente se limitó a cubrirse de la mejor manera para evitar el fuerte impacto de los golpes.

Sobre cómo sucedieron los hechos, Henry Perilla dijo: "Timbré antes, como es debido, el hombre no escuchó. Siguió derecho, le hice el reclamo, siguió derecho y como que se molestó más. Entonces yo me molesté, le dije que por qué no había parado en el punto que tenía que parar. El hombre lo que me dijo fue: de malas, ya me pasé. Entonces yo le dije: aprenda a trabajar".

Así mismo, reveló que su novia fue quien intervino para evitar que el conductor lo siguiera golpeando.

Publicidad

Finalizó diciendo: "Ese día llegué sin dinero, con la cabeza rota, la ropa de sangre y durante la confrontación perdí mi celular. En este momento desconfío totalmente de nuestro sistema de transporte público".

#INSOLITO en las últimas horas un Conductor del SITP agredió a un usuario del sistema, luego de haber discutido por no parar en una estación que el pasajero pedía.@TransMilenio @OrlandoSantiagC dijo que el conductor fue retirado del cargo.

Toda la info en @rcnradio @VocesRCN pic.twitter.com/wWYgeHu0i8 — Andrés Rodríguez (@AndrePrietoR) March 15, 2023

Por otro lado, también se dice que el trabajador reaccionó de esa manera debido a que el joven supuestamente rompió uno de los vidrios del bus.

Sobre esta situación, TransMilenio ya se pronunció y por medio de un comunicado de prensa rechazaron la violencia que se presentó en el interior del SITP. Así mismo, están revisando las cámaras de seguridad del bus para conocer cómo sucedieron los hechos.

Te puede interesar: Reconocimiento especial a Los Tigres del Norte