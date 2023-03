El paso a paso del hombre que mató con extraño polvo a su pareja en Medellín: ¡Lo planeó en el baño!

Continúan revelándose escalofriantes detalles sobre la muerte de dos personas en un centro comercial de Medellín durante la tarde del miércoles 15 de marzo en uno hechos completamente insólitos.

Los muertos son Luis Carlos Aguirre, de 67 años, y su víctima fue su expareja Maryori Muñoz Sánchez, con quien había terminado su convivencia hace varios meses por presuntos hechos de violencia intrafamiliar; pues se conoció que la mujer lo tenía denunciado por amenazas y maltrato.

Pese a dicha denuncia el hombre logró acercarse a ella sobre la 1:00 p.m. en el piso 11 del centro comercial Mayorca, en Sabaneta, Antioquia, donde la mujer trabajaba como administradora de un consultorio.

En la recolección de pruebas y reconstrucción de hechos las autoridades ya tienen una primera versión en la que se estableció un paso a paso del agresor, desde que ingresó al centro comercial, hasta que salió sin vida tras suicidarse con la misma sustancia que le arrojó a su expareja.

Y precisamente para conocer detalles de este atroz hecho, Blu Radio habló con el secretario de Seguridad de Sabaneta, Mariano Atehortúa, quien explicó que se tiene un reporte oficial sobre los movimientos que realizó Luis Carlos Aguirre antes y durante el ataque en el lugar de los hechos; también dijo que ya se logró determinar que el hombre actuó contra su propia vida con la misma sustancia que atacó a Maryori Muñoz Sánchez.

En la entrevista el secretario de Seguridad aseguró que se tiene conocimiento que el agresor tenía antecedentes y denuncias por violencia intrafamiliar y que además, según testimonios entregados por compañeros de trabajo de la víctima, Luis llevaba cerca de seis mese asediando y acosando a su expareja. Al parecer, durante este tiempo el hombre fraguó su venganza que terminó en tragedia.

De acuerdo a la recolección de hechos, hecha por autoridades, el hombre ingresó al centro comercial y tras caminar unos metros se dirigió al baño donde tras unos minutos salió con dirección hacia los consultorios donde sabía que se encontraba Maryori Muñoz.

Una vez llegó al lugar de trabajo de su expareja, golpeó sobre el vidrio y la llamó para que saliera a hablar; la mujer salió hacia la puerta y dos minutos más tarde entró gritando pidiendo auxilio a sus compañeros.

Se determinó que luego de una breve discusión o cruce de palabras el hombre roció la sustancia desconocida sobre la mujer quien inmediatamente tuvo una fuerte reacción que, incluso, la dejó inconsciente.

El recibir el ataque con el polvo que cayó directamente sobre su cara, a la mujer se le quemaron las córneas e internamente la sustancia desconocida le quemó su aparato respiratorio.

Al observar la situación, le hombre se rocía la misma sustancia sobre la cara y sale corriendo hasta el ascensor en el que baja hasta el tercer piso donde cayó a l suelo luego de que el polvo también le hiciera efecto.

“Sabemos que, por lo que nos decía o dice su compañera, él venía hace seis meses hostigándola y siempre iba a decirle que iba a atentar en contra de su integridad. Cuando una persona ya viene con esta situación, ya viene preparando todo esto durante determinado tiempo, pues la mente viene trabajando sobre algo y maquilando”, relató en Blu Radio Mariano Atehortúa.

El funcionario también aclaró que el hombre de 67 años, con 1.95 cm de estatura,terminó muerto de que él mismo se arrojara e inhalara las sustancia en un hecho determinado como suicidio; así mismo dijo que aunque hay indicios de qué tipo de sustancia fue la utilizada para atacar a la mujer, su nombre no se hace público para evitar que comience a ser usada en ataques o hechos violentos.

“Literal no podemos lanzar ese indicio porque sería de manera irresponsable hacerlo, hasta que el Cuerpo Técnico de Investigación no diga qué sustancia o qué agente químico fue. Por la letalidad de este no sabríamos qué laboratorio, quién lo fabrica, dónde se consigue, porque literal es una sustancia letal”, agregó Mariano Atehortúa.

