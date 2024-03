VIDEO: escándalo por polémico comportamiento de diputado de Santander contra su pareja

Un video que ha causado indignacióntiene en el ojo del huracán al presidente de la Asamblea de Santander, Jesús Alfredo Ariza Obregón. En las imágenes, obtenidas y compartidas por el abogado Oscar Jahir Hernández, se muestra al político del partido Cambio Radical en un estado alarmante, comportándose de manera agresiva y haciendo afirmaciones perturbadoras.

En el video, Ariza es visto insultando a una mujer, quien presuntamente sería su pareja, mientras la amenaza y la agrede verbalmente. La discusión, que parece intensificarse, revela un comportamiento inapropiado por parte del diputado, quien admite estar bajo los efectos de sustancias alucinógenas suministradas, según él, por la misma mujer con la que discute.

"¿Usted piensa que es que no escuché el carro que se fue?... Yo soy un periquero, perico del que me vendió usted. Pruébeme para que pruebe las manos de un barón... El perico que usted me ha dado...", se escucha decir a Ariza en varias partes del video, en un comportamiento visiblemente alterado.

La situación se agravó con amenazas de violencia física por parte del diputado hacia la mujer, quien también es objeto de intimidación por parte del político. Estos eventos han llevado a que se presente una denuncia por agresión física y violencia sexual ante la Fiscalía, lo que ha sumido al funcionario en un escándalo aún mayor.

Este no sería el primer episodio problemático en la carrera de Ariza. Según informes, enfrenta restricciones para salir del país debido a una demanda por inasistencia alimentaria de su hijo menor de edad. Además, hay otras denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación por presunta violencia física y sexual.

Ante la creciente controversia, se han levantado voces exigiendo la renuncia del diputado, argumentando que sus acciones están manchando la dignidad de la Asamblea Departamental. Aunque se intentó obtener una declaración de Ariza, este afirmó que emitirá un comunicado en las próximas horas.

El escándalo ha generado un intenso debate sobre la conducta de los funcionarios públicos y la responsabilidad que deben asumir en sus cargos, especialmente en medio de acusaciones tan serias como las que enfrenta Ariza Obregón.

Por el bien del Departamento, el diputado de la Asamblea de #Santander Jesús Alfredo Ariza debe apartarse de su cargo como presidente de la corporación. Esa valiosa dignidad no tiene por qué verse empañada con el lastre de sus desafortunadas acciones personales.

