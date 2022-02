VIDEO: Rigoberto Urán fue víctima de robo y cogió de 'bate' al ladrón

Rigoberto Urán denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de robo en una de sus tiendas de artículos deportivos 'Go Rigo Go' ubicada en Miami. El hurto habría ocurrido en la mañana del miércoles, 23 de febrero, sobre las 6: 00 a.m.

El ciclista colombiano compartió las imágenes del robo captadas por cámaras de seguridad del sector, allí se puede ver al delincuente dirigirse al establecimiento y romper uno de los vidrios; en pocos segundos sustrajo una bicicleta.

Publicidad

Pese a la perdida, el deportista bromeó con el hurto y hasta invitó al ladrón a 'echarse' una pasadita por el local.

"Mijitos, les presento mi nuevo embajador de marca en Miami, aún no lo conozco, pero espero que haga muy bien su trabajo. Si quiere mañana pasa por mi tienda a reclamar los uniformes", explicó con un tono jocoso, característico del ciclista.

Publicidad

Aunque Urán no dio más detalles, usuarios en redes quedaron sorprendidos con el robo, pues, según ellos, increíblemente no fue en ninguna tienda de Colombia, sino en pleno Miami.

"Mijito a poner rejas como en Colombia", "qué tal esos gringos", "y uno pensando que por esos lados no roban", "si eso pasa en Miami, qué esperamos de acá", "pensé que solo en Medellín habían ñeros", son algunos de los comentarios de la publicación que ya cuenta con más de 600 mil reproducciones.